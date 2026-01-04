“새해 복 많이 받아라” 체포된 마두로의 여유
뉴욕 마약단속국 들어서며 새해 인사
“좋은 밤이다. 새해 복 많아라”
미군 특수부대의 전격적인 작전으로 체포된 니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령이 미국 뉴욕에 도착한 뒤 여유 있게 새해 인사를 건넸다.
미국 백악관은 3일(현지시간) 소셜미디어 엑스를 통해 마두로 전 대통령의 연행 장면은 담은 영상을 공개했다. 백악관은 해당 영상에 “범죄자가 걸어갔다”(perp walked)는 제목을 달았다.
이 영상에서 마두로 전 대통령은 검은색 후드티를 입고 수갑을 차고 있다. 마두로 전 대통령이 이동하는 건물 복도 바닥에는 ‘DEA NYD’라고 적혀있다. DEA NYD는 마약단속국(DEA) 뉴욕지부(New York Division)를 가리킨다. 2명의 DEA 요원은 마두로 전 대통령의 팔을 잡은 채로 이동했다.
검은색 슬리퍼를 신은 채 다소 여유 있는 걸음걸이로 걷던 마두로 전 대통령은 주변을 둘러보며 말을 건네기도 했다. 그는 스페인어와 영어로 “좋은 밤이다. 새해 복 많이 받아라”라고 말했다.
CNN과 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 마두로 전 대통령은 이날 밤 뉴욕 브루클린에 있는 메트로폴리탄 구치소에 수감됐다. 이 구치소는 성범죄로 유죄 판결을 받은 힙합 거물 션 디디 콤스, 파산한 가상화폐 거래소 FTX의 창업자 샘 뱅크먼-프리드 등 거물급 수감자가 많다고 알려졌다. NYT는 구치소에서 경계근무 중이던 한 경찰관이 확성기를 들고 앞에 모인 100여명의 시위대에 마두로가 구치소 시설 안으로 들어갔다고 알렸고, 시위대는 베네수엘라 국기를 들고 흔들며 환호했다고 전했다.
미국은 이날 오전 1시쯤(미 동부시간 기준) 베네수엘라 수도 카라카스에 있는 대통령 안전가옥에 대규모 병력을 투입해 마두로 전 대통령 부부를 체포했다고 밝혔다. 마두로 전 대통령 부부는 대기 중이던 강습상륙함 이오지마함까지 헬기로 이송됐다. 이오지마함을 타고 관타나모만에 위치한 미 해군 기지로 이동한 마두로 전 대통령은 이곳에서 미 연방수사국(FBI)이 미리 준비한 미국 정부 항공기로 갈아타고 뉴욕의 스튜어트 공군기지로 이동했다. 이후 오후 7시쯤 뉴욕 맨해튼에 도착한 이들은 DEA 뉴욕지부로 이동했다.
전성필 기자 feel@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사