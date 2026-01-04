[속보] 李대통령, 시진핑과 정상회담 위해 출국

[속보] 李대통령, 시진핑과 정상회담 위해 출국
이재명 대통령이 3박 4일간의 중국 국빈 방문을 위해 4일 서울공항을 통해 출국했다.
이날 이 대통령은 검은 정장에 붉은 넥타이를 멨고, 김혜경 여사는 짙은 청색 롱코트에 흰색 블라우스를 착용했다. 이 대통령 부부는 환송 인사들에게 고개 숙여 인사한 뒤 1호기에 탑승했다. 이날 현장에는 강훈식 대통령비서실장, 정청래 더불어민주당 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 우상호 청와대 정무수석 등이 참석했다.
한국 대통령으로서 6년여 만에 중국을 방문한 이 대통령은 5일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 한다. 정상회담 후에는 경제·산업·기후·교통 분야 등에서의 교류 확대를 위한 10여 건의 양해각서(MOU) 서명식 및 국빈 만찬 일정이 진행된다.
양 정상은 양국의 민감한 현안인 ‘한한령’ 완화와 서해 구조물 문제, 한반도 비핵화 문제 등을 놓고 해법을 모색할 것으로 관측된다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사