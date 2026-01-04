마두로, 체포 직전 中특사와 만찬…中“깊은 충격, 강력 규탄”

시진핑 중국 국가주석과 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 2023년 9월 베이징 인민대회당에서 정상회담을 하기 위해 만난 장면. 로이터연합뉴스

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 2일 추샤오치 중국 중남미특사를 만나는 장면. X캡처

마두로 대통령은 지난해 11월 23일 생일 때 시 주석이 편지를 보내와 베네수엘라의 안전 보장을 약속했다고 주장했다.

관영 영자지 글로벌타임스는 전문가들과 인터뷰를 통해 미국의 베네수엘라 공격을 비판했다. 미국 전문가인 루샹 중국사회과학원 연구원은 “현직 국가원수를 이런 식으로 생포하는 것은 매우 이례적이며 무모한 행위”라며 “새로운 먼로독트린의 부활을 선언하고 서반구에서 미국의 패권을 주장하는 것”이라고 주장했다. 먼로독트린은 1882년 제임스 먼로 미 대통령이 주창한 것으로 아메리카 대륙에 대한 유럽의 간섭 배제와 고립주의를 골자로 하는 외교정책이다.

중국 군사 전문가 장준쉐는 “