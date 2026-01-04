“한국이 좋다”…중국인의 한국 호감도, 1년새 급상승
중국인의 한국 호감도가 1년 만에 뚜렷한 반등세를 보이며 최근 3년 사이에 최고치를 기록했다. 최근 한·중 관계 개선 흐름이 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.
4일 중국 칭화대 전략안보연구센터(CISS)가 최근 발표한 ‘2025년 중국인의 국제안보관’ 보고서에 따르면 한국에 대한 호감도는 5점 만점에 평균 2.61점을 기록했다.
이는 전년도 조사(2.10점) 대비 0.51점 상승한 수치다. 중국인의 한국 호감도는 첫 조사인 2023년 2.60점에서 2024년 2.10점으로 급락했으나, 이번 조사에서 다시 예전 수준을 회복했다.
보고서는 지난해 7월과 11월, 중국 본토 18세 이상 성인 2000명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 바탕으로 작성됐다. 전문가들은 이번 호감도 상승이 최근 외교·경제 분야에서 감지되는 한·중 관계 해빙 분위기를 반영한 결과라고 분석했다.
주요국 호감도 조사에서는 러시아가 3.48점으로 1위를 차지했으나, 3년 연속(2023년 3.67점→2024년 3.66점→2025년 3.48점) 하락세를 면치 못했다.
이어 영국(2.92점), 유럽연합(2.86점), 아세안(2.74점) 순이었으며, 미국(2.38점)과 일본(1.90점)의 점수는 한국보다 낮았다. 특히 일본은 조사 대상국 중 유일하게 1점대를 기록하며 3년 연속 최하위에 머물렀다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 등으로 중일 갈등이 격화된 것이 민심 악화의 주된 요인으로 꼽힌다.
미국에 대한 인식은 개선과 경계가 공존하는 복합적인 양상을 보였다. 대미 호감도는 전년(1.85점)보다 상승한 2.38점을 기록했고, ‘지난 1년간 미중 관계가 개선됐다’는 응답도 20.3%로 전년(8.1%)보다 크게 올랐다.
그러나 여전히 응답자의 78.8%는 미국의 전략 목표가 ‘중국의 발전 억제’에 있다고 봤으며, 85.1%는 중국 정부의 대미 무역 보복 조치를 지지한다고 답해 뿌리 깊은 불신을 드러냈다.
