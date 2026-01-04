포항시, ‘시민식객단’ 15명 선발…SNS 활용 미식브랜드 홍보
경북 포항시가 시민 참여를 통해 지역 외식산업 활성화와 미식 관광도시 브랜드 강화에 나선다.
포항시는 지역의 우수한 맛집과 외식문화를 널리 알리기 위해 ‘2026년 외식산업육성 시민식객단’을 공개 모집한다고 4일 밝혔다.
최근 SNS 리뷰, 방문 인증, 홍보 영상 등 디지털 콘텐츠가 외식 소비의 주요 지표로 자리 잡으면서, 시는 온라인 마케팅을 활용해 지역 외식업계에 활력을 불어넣고 시민과 소통하는 미식 문화를 조성한다는 구상이다.
모집 인원은 총 15명이다. 블로그·인스타그램·유튜브 등 개인 SNS 채널을 활발히 운영하는 포항 시민이면 누구나 지원할 수 있다.
시는 SNS 영향력과 활동 의지 등을 종합적으로 심사해 선발할 예정이다. 최종 선발된 식객단은 다음 달부터 11월까지 약 10개월간 활동하게 된다.
이들은 포항 골목 맛집, 외식업 특화거리, 포항 대표 디저트 브랜드 ‘Bake the pohang’ 등을 직접 체험하고 홍보 콘텐츠를 제작해 온라인상에 확산시키는 역할을 맡는다.
활동 참여자에게는 실질적인 보상도 제공된다. 게시물 요건 충족 시 영상 콘텐츠는 건당 7만원, 글 작성 콘텐츠는 건당 4만원의 활동비가 지급되며, 월 최대 2건까지 인정된다.
신청 기간은 오는 16일까지다. 참여를 희망하는 시민은 포항시청 식품산업과로 방문 접수하거나 이메일(wlsrud5021@korea.kr)로 서류를 제출하면 된다.
최종 선정자는 1월 중 개별 통보하고 위촉식과 교육을 시작으로 본격적인 활동에 나선다.
포항시 관계자는 “시민들이 직접 제작한 생생한 콘텐츠가 포항 외식산업에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
