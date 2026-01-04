광주·전남 행정통합 ‘일사천리’…9일 대통령 오찬간담회
지역 국회의원·시도지사 등 참석
이 대통령 통합 관련 메시지 주목
행정통합 속도전…우려 목소리도
광주·전남 행정통합이 이례적으로 빠르게 추진되고 있는 가운데 오는 9일 이재명 대통령 초청으로 지역 국회의원, 현직 시·도지사가 한자리에 모이기로 해 귀추가 주목된다.
4일 지역 정가 등에 따르면 9일 청와대에서 이 대통령 초청으로 광주·전남 국회의원들과 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사가 오찬간담회를 가진다.
지역 정치권이 한자리에 모이는 만큼 이번 오찬간담회에서는 최근 본격적인 논의가 시작된 광주·전남 행정통합이 화두가 될 전망이다.
특히 광주·전남 행정통합을 긍정적으로 평가한 이 대통령이 이번에는 어떤 메시지를 낼 지 주목된다. 이 대통령은 앞서 지난 2일 X(옛 트위터)를 통해 광주·전남 행정통합을 “수도권 1극 체제를 극복하고 ‘지역주도 성장’의 새 길을 열어야 한다는 데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다”고 평가했다.
오찬간담회에서도 대통령의 지지가 이어지고, 통합단체장 선출에 대한 논의까지 이어질 경우 행정통합 논의는 더욱 속도를 낼 전망이다.
반면, 현재 지역 정치권이 행정통합을 놓고 ‘신속론’과 ‘신중론’으로 엇갈리고 있어 입장차가 전면에 노출될 가능성도 있다.
강 시장과 김 지사는 최근 ‘광주·전남 대통합 추진 공동선언문’을 발표하고 올해 6월 지방선거에서 통합단체장을 선출하는 것을 목표로 행정통합을 추진하기로 합의했다. 여기에 광주시장 후보군인 정준호 국회의원과 문인 북구청장, 전남지사 후보군인 이개호 국회의원도 올해 광주·전남 통합단체장 선출에 뜻을 같이 하고 있다.
하지만 또다른 시·도지사 후보군인 민형배(광주)·신정훈·주철현(전남) 의원 등은 행정통합 취지에는 공감하면서도, 주민수용성·통합지자체 연착륙 등을 이유로 2030년 전후 통합에 방점을 두고 있다.
광주·전남 행정통합이 현실화될 지는 아직 미지수다. 1986년 광주가 직할시로 승격되면서 사살상 분리된 광주와 전남은 수차례 통합론이 제기돼 왔으나 번번이 무산된 바 있다. 이 때문에 지역에서는 기대와 우려가 공존하고 있다.
지역 정가 한 관계자는 “행정통합이 이뤄지면 광주·전남이 인구 320만명에 달하는 슈퍼지자체로 재탄생하는 등 수도권 일극체제를 타파하고, 지방 발전을 이끄는 도시로 자리매김 할 것이라는 기대가 크다”면서도 “하지만 지방선거를 불과 6개월 앞두고 논의가 시작돼 현실성이 있는지는 의문이다. 사실상 공론화 과정이 전혀 없이 첫발을 뗀 셈이어서 선거용으로 소비되거나, 지역 갈등만 노출할 가능성도 적지 않아 보인다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사