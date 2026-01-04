의정부시, 자금동 생태·문화·미래산업 잇는 도시 구상
경기 의정부시는 자금동을 숲과 일상, 상권과 문화, 산업과 주거가 연결되는 생활권으로 재편하며 지역의 현재와 미래를 동시에 그려가고 있다고 4일 밝혔다.
자금동은 개발제한구역과 군사시설보호구역으로 오랫동안 도시 확장이 제한돼 왔지만, 그 과정에서 훼손되지 않은 숲이 보존되며 새로운 도시 자산으로 주목받고 있다.
시는 이 자연 자원을 시민의 일상으로 돌려주기 위해 자일산림욕장을 조성하고, 이를 중심으로 한 생태 생활권 형성에 나서고 있다. 2024년 3월 개장한 자일산림욕장은 잣나무림과 원형 숲을 활용해 데크 산책로와 숲속 쉼터, 맨발길, 수국정원, 목공체험장 등을 갖춘 도심형 산림 휴양시설이다.
자일산림욕장과 현충탑 일원, 이를 잇는 누리길을 하나의 동선으로 묶는 생태마을 구상도 단계적으로 추진된다. 보행환경과 생활 녹지를 확충하고 주민공동이용시설과 순환도로를 정비해 걷고 머무는 공간을 조성하는 것이 핵심이다.
현충탑 일원에는 2025년 11월 착공을 목표로 의정부 메모리얼 파크가 조성돼, 추모 기능을 유지하면서도 시민이 일상적으로 찾을 수 있는 열린 공간으로 재편될 예정이다.
생활권 보행환경 개선도 함께 이뤄지고 있다. 경전철 효자역부터 의순1교 구간 녹지를 활용해 조성된 480m 길이의 소단길은 기존의 협소한 보행로를 데크로드로 확장해 부용천 하천길과 연결되며, 걷기와 달리기 등 일상적인 이용이 가능해졌다.
자금동에서는 상권과 문화, 주거 환경을 함께 살리는 움직임도 나타나고 있다. 2024년 9월 열린 금오상생페스타는 금오먹자골목상인회가 주도한 축제로, 방문객 증가와 함께 골목 식당 매출이 평소 토요일 대비 15.2% 늘어나는 성과를 냈다. 민간이 기획을 주도하고 행정이 안전관리와 절차를 지원하는 방식으로 운영되며 지역 상권 활성화의 가능성을 보여줬다.
문화 기반 확충도 추진 중이다. 금오동 자동차정류장 지구단위계획구역에는 의정부문화원 이전이 계획돼 있으며, 지하 1층~지상 3층, 연면적 2863㎡ 규모의 복합 문화시설로 조성될 예정이다. 자일동 귀락마을에서는 기존 목공소 건물을 리모델링해 체험과 교류 기능을 갖춘 생활 밀착형 거점 ‘귀락마실’ 조성도 진행되고 있다.
시 관계자는 “그간 오랫동안 닫혀 있던 군사시설 반환지인 캠프 카일은 자금동의 미래 성장 거점으로 활용될 예정”이라며 “약 14만㎡ 규모의 부지에는 의료 인프라와 연계한 바이오메디컬 클러스터 조성이 계획돼 있으며, 현재는 대형 차량 전용 임시주차장을 운영해 주민 생활 불편을 완화하고 있다”고 밝혔다.
