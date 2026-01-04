R&A 지속가능 아그로노미 서비스, 경기력 유지&환경 고려한 골프장에 맞춤형 지원
R&A 지속가능 아그로노미 서비스(The R&A Sustainable Agronomy Service, 이하 아그로노미 팀)가 2025년 한 해 동안 괄목할 만한 성과를 거둬 골프 코스 관리 분야에서 글로벌 리더로서 입지를 한층 더 공고히 했다.
아그로노미 팀은 골프 코스의 경기력 유지와 장기적인 환경 책임 균형을 목표로 유럽과 아시아·태평양 지역 전역으로 활동 범위를 확대하고 있다.
R&A 아그로노미 팀은 전 세계 신규와 기존 골프 코스를 대상으로 약 420회의 현장 방문을 진행했다. 각 지역의 환경과 조건에 맞춘 코스 퍼포먼스 개선, 자원 효율성 제고, 기후 변화 대응형 관리 전략에 대한 맞춤형 지원을 제공했다.
유럽 지역에서는 세계 100대 코스 중 하나인 노르웨이의 로포텐링크스와의 협업도 예정돼 있다. 그 외에도 다수의 신규 골프장이 서비스 대상에 새롭게 합류했다.
아시아·태평양 지역에서는 필리핀의 로스카보스샌디에이고골프와 일본의 마미야그룹이 합류했다. 일본 태헤이요클럽 고텐바 코스가 향후 3년간 공식 R&A 베뉴로 확정됐다.
지식 공유와 산업 교류 역시 주요 과제로 추진됐다. R&A 아그로노미 팀은 유럽 전역과 아시아·태평양 지역에서 30회 이상의 주요 프레젠테이션을 진행, 골프장과 관련 기관에 실질적인 아그로노미 가이드를 제공했다.
R&A 지속가능 아그로노미 서비스 리처드 윈도우스(Richard Windows) 부국장은 “지금까지의 성과를 자랑스럽게 생각하며 앞으로도 실질적인 가이드와 연구 기반 혁신을 통해 전 세계 골프 코스가 장기적으로 지속 가능하게 성장할 수 있도록 지원해 나갈 것”이라고 전했다.
R&A 아그로노미 팀은 작년에 로열포트러시에서 열린 제153회 디오픈을 비롯해 다수의 국제 투어와 주요 챔피언십에 아그로노미 자문을 제공했다. 이를 통해 지속가능한 챔피언십 코스 컨디셔닝과 세계 최고 수준의 코스 기준을 동시에 선보였다.
R&A 지속가능 아그로노미 서비스는 아시아·태평양 지역 크리스 그레이(Chris Gray) 국장의 주도로 중국, 인도네시아, 말레이시아, 태국에서 지속가능 골프 관련 프레젠테이션을 진행했다.
호주·뉴질랜드에서는 ‘GC2030’ 프로젝트가 본격적으로 추진되며 장기적인 환경 과제에 대한 실질적이고 연구 기반의 해결책을 제시했다.
또한 2026 아시안게임 개최지인 일본 나고야 가스가이CC에 대한 지원도 확정됐다.
