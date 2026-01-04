충남도, 재생에너지 설치 시범사업 본격 추진
충남도가 삼성디스플레이와 함께 유휴부지를 활용한 재생에너지 보급에 나서기로 했다.
4일 도에 따르면 삼성디스플레이는 내년 1월 말 도청 남문 주차장을 시작으로 유휴부지를 활용한 ‘공공기관 유휴부지 활용 재생에너지 설치 시범사업’을 본격 추진한다.
이 사업은 공공기관이 보유한 유휴부지를 통해 재생에너지 보급을 확대해 온실가스 감축과 재생에너지(RE)100 이행을 동시에 달성하기 위한 민·관 협력사업이다. 기업에는 안정적인 재생에너지 공급 기반을 제공한다.
도는 그동안 사업의 안정성과 실효성을 높이기 위해 설치 후보지에 대한 구조·환경 여건 등 종합검토 과정을 거쳐 설치면적을 당초 5500㎡에서 5313㎡로 조정했다.
최종 확정한 부지인 도청 남문 주차장(3256㎡)과 홍예공원 북측 주차장(894㎡), 충남 공감마루 주차장(1163㎡)에 1217kW 규모로 태양광 발전시설을 설치할 계획이다. 현재 홍예공원 북측 주차장과 충남 공감마루 주차장에 대해 전기사업허가 등 관련 인허가 절차를 모두 완료했다.
삼성디스플레이는 도청 남문주차장 인허가가 승인되는 내년 1월말 착공에 들어갈 계획이다.
사업이 완료되면 삼성디스플레이는 향후 20년간 안정적으로 재생에너지를 공급받을 수 있는 기반을 확보하게 된다. 글로벌 공급망에서 요구되는 재생에너지100 이행과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 강화에 실질적으로 기여할 것이라고 도는 설명했다.
도 역시 공공기관 주차장 등 이미 개발된 공간을 활용함으로써 자연 훼손과 주민갈등을 최소화하며, 유휴부지를 수익 창출이 가능한 자산으로 전환하게 된다. 이와 함께 ‘신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법’에 따른 공공기관 주차장 재생에너지 설치의무를 이행하는 효과도 함께 거둘 수 있게 됐다.
도 관계자는 “2045 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 확대 기반을 한층 강화할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 공공부문이 선도하는 재생에너지 보급 모델을 지속 확산해 나가겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
