전북, 전국 지적·드론측량 경진대회 유치

5월 남원서 열리는 대회 1000명 참가

새만금 안티드론 실증까지

전북특별자치도청 전경. 전북도 제공

전북특별자치도가 전국 지적·드론 측량 경진대회 개최지로 선정되며 드론·공간정보 산업의 중심지로 떠오르고 있다. 새만금을 중심으로 안티드론 실증사업까지 본격화되면서 인재 양성부터 기술 실증, 산업 확장으로 이어지는 신기술 생태계 구축에 속도를 내고 있다.



4일 전북도에 따르면 국토교통부가 주관하는 전국 지적·드론측량 경진대회 개최지로 전북이 최종 선정됐다. 충남, 부산에 이어 세 번째 개최지다.



대회는 5월 남원에서 이틀간 열린다. 지적측량과 드론측량, 세부측량 등 3개 부문에서 전국의 공무원과 측량업 종사자, 관련 학과 대학생 등 1000여명이 참가해 실무 역량을 겨룰 예정이다.



이번 유치는 남원시와 LX전북본부의 협력을 통해 이뤄졌다. 측량·공간정보 분야 종사자의 전문성 제고와 전국 참가자 유입에 따른 숙박·음식·관광 소비 증가로 지역경제 활성화 효과도 기대된다.



이 대회는 기술 경연을 넘어 국토 관리와 재난 대응, 스마트시티 등으로 확장되는 공간정보 산업의 미래 인재를 발굴하는 장으로 평가된다. 현장 중심의 문제 해결 능력과 실무 역량이 주요 평가 요소다.



전북의 드론 산업 경쟁력은 새만금을 중심으로 한 실증 인프라 확충과도 맞물려 있다. 전북도는 최근 과학기술정보통신부, 방위사업청, 새만금개발청, 방산·안티드론 기업들과 ‘새만금 안티드론 임시 실증 및 협력체계 구축’을 위한 업무협약을 체결했다.



안티드론은 테러·범죄·사생활 침해·조작 미숙 사고 등을 야기하는 드론을 무력화하는 공중 보안 기술 시스템을 의미한다. 최근 우크라이나 전쟁 등 국제 분쟁에서 드론을 활용한 테러·공격 위협이 빈번해지면서 안티드론 기술은 국가 안보와 직결된 분야로 주목받고 있다.



전파 차단 등 안티드론 기술은 안전 문제로 시험 장소가 제한적인데, 개발이 완료되지 않은 새만금 부지는 넓은 면적과 다양한 지형을 갖춰 실증에 최적화된 공간으로 평가된다. 고정익·회전익·군집 드론 등 다양한 위협 시나리오를 시험할 수 있다는 장점에서다.



정부는 안티드론 기술의 신속한 시험·평가를 지원하고, 전북도는 이를 기반으로 민·군이 공동 활용할 수 있는 실증 환경을 단계적으로 구축할 방침이다. 드론 측량 인재 양성과 실증 기술, 방산·안보 분야 활용까지 이어지는 산업 확장 구조를 만들겠다는 구상이다.



전북도 관계자는 “지적·드론측량 경진대회 유치를 통해 인재 기반을 다지고, 새만금 안티드론 실증으로 산업 활용 폭을 넓히고 있다”며 “전북이 국가 드론·공간정보 산업의 핵심 거점으로 자리매김하도록 하겠다”고 말했다.



남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



