올겨울 전남서 한랭질환 추정 사망 3명… 전국 최다
전국 5명, 그 외 충북·제주 각 1명
올겨울 들어 한랭질환이 원인으로 추정되는 사망자가 전국에서 5명 발생했다. 이 가운데 전남에서만 3명이 숨져 가장 많았으며, 충북과 제주에서 각각 1명이 보고됐다.
질병관리청 한랭질환 응급실 감시체계에 따르면, 3일까지 집계된 전국 한랭질환 추정 사망자는 총 5명이다.
‘추정 사망자’는 저체온증이나 동상 등 추위로 인한 질환이 직접 사망 원인으로 의심되는 경우를 말한다. 한파에 노출된 뒤 쓰러져 발견되거나, 병원 이송 후 사망한 사례가 이에 해당한다.
심부체온이 35도 미만으로 떨어지면 심장·폐·뇌 등 주요 장기의 기능이 저하돼 말이 어눌해지거나 기억장애 등이 나타난다. 이를 저체온증이라고 하며, 고령층이나 만성질환자, 음주 후 외출자의 경우 체온 유지 능력이 떨어져 위험이 크다.
전남소방본부에 따르면 지난 2일 오전 9시쯤 광양시 옥곡면의 한 주택 마당에서 80대 여성이 심정지 상태로 발견됐다.
119구조대가 응급처치를 하며 병원으로 옮겼지만 결국 사망했다. 이로써 올겨울 전남지역 한랭질환 추정 사망자는 3명으로 늘었다.
3일 기준 전국 한랭질환자는 143명이다. 전년 같은 기간(121명)보다 늘었다. 사망자는 지난해 3명에서 올해 5명으로 증가했다.
질병관리청은 매년 12월 1일부터 이듬해 2월까지 응급실을 운영하는 전국 의료기관 약 500곳을 대상으로 한랭질환 감시체계를 운영한다. 의료기관은 한랭질환 의심 환자가 내원하면 익일 오전 10시까지 신고하고, 질병관리청은 이를 집계해 공개한다.
전남도는 한랭질환 예방을 위해 외출 전 기온을 확인하고, 내복이나 얇은 옷을 여러 겹 겹쳐 입어 체온을 유지할 것을 권고했다.
또 모자와 목도리, 장갑, 마스크 등을 착용해 신체 노출을 최소화하고, 실내 난방이 충분하지 않을 경우 보온에 각별히 신경 써야 한다고 강조했다.
