‘세계2위’ 매킬로이 “LIV골프 떠난 켑카 TGL출전한다면 환영”
남자골프 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 최근 LIV 골프 활동 중단을 선언한 브룩스 켑카(미국)에게 연일 우호적 메시지를 내놓아 눈길을 끌고 있다.
매킬로이는 3일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 소파이 센터에서 열린 TGL 대회 기자회견에서 “내가 결정할 사항은 아니지만, 이 리그의 창립자 중 한 명으로서 켑카가 TGL에 참여한다면 좋을 것 같다”는 견해를 밝혔다.
켑카는 지난해 12월 24일(한국시간) 매니지먼트사를 통해 “LIV 골프를 떠난다. 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 야시르 알 루마얀 총재와 LIV 골프 스콧 오닐 대표이사, 그리고 팀 동료 및 팬들에게 감사하다”고 LIV 골프 활동을 중단하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.
2014년에 PGA투어에 데뷔해 통산 9승(메이저 대회 5승 포함)이 있는 켑카는 2022년에 LIV골프로 이적, 5승을 거뒀다.
켑카의 PGA투어 복귀 가능성에 무게가 실리고 있지만 그 시기가 올해는 아닐 것으로 보인다. PGA투어는 LIV 골프에서 뛴 선수들에게 최소 1년 자격 정지 징계를 부과하고 있기 때문이다.
이에 대해 매킬로이는 전날 인터뷰에서 “브라이슨 디섐보(미국)를 비롯한 (LIV 골프로 떠났던) 선수들이 PGA투어에 복귀하는 게 투어 전체에 도움이 된다면 찬성”이라며 “그들은 (LIV 골프로) 이적하면서 명성 등에 이미 손해를 봤다”고 추가 징계 없는 PGA 투어 즉시 복귀에 긍정적 입장을 나타냈다.
TGL은 매킬로이와 타이거 우즈(미국) 등이 중심이 돼서 만든 스크린골프 리그로 현재 두 번째 시즌이 진행 중이다. PGA투어가 일정 지분을 갖고 있어 LIV골프 선수의 즉시 합류에는 제약이 따른다.
매킬로이는 “메이저 대회에서 5번 우승한 켑카는 우리 세대 최고의 선수 중 한 명”이라며 “그가 (TGL에서 뛰는 것을) 원한다면 우리는 방법을 찾으려고 할 것”이라고 말했다.
매킬로이와 마이클 토르비욘슨, 키건 브래들리(이상 미국)로 구성된 보스턴 커먼은 3일 콜린 모리카와, 사히스 시갈라(이상 미국), 저스틴 로즈(잉글랜드)로 구성된 로스앤젤레스GC를 7-5로 꺾고 승리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
