‘세계2위’ 매킬로이 “LIV골프 떠난 켑카 TGL출전한다면 환영”

로리 매킬로이. AFP연합뉴스

켑카의 PGA투어 복귀 가능성에 무게가 실리고 있지만 그 시기가 올해는 아닐 것으로 보인다.

매킬로이와 마이클 토르비욘슨, 키건 브래들리(이상 미국)로 구성된 보스턴 커먼은 3일 콜린 모리카와, 사히스 시갈라(이상 미국), 저스틴 로즈(잉글랜드)로 구성된 로스앤젤레스GC를 7-5로 꺾고 승리했다.