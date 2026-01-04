다자녀 가구 한 달 학원비 ‘61만원’…코로나 이후 2배 증가

주거·난방비보다 사교육비 지출이 더 커

생활비에서 차지하는 비중도 증가 중

지난해 12월 21일 서울 시내의 학원가. 연합뉴스

자녀 2명 이상 가구의 사교육비 지출이 한 달 60만원을 넘어섰다. 코로나19 확산 여파로 줄었던 학원비 부담이 5년 만에 약 2배 증가했다.



4일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 3분기 미혼 자녀를 2명 이상 둔 가구의 월평균 사교육비(학생 학원 사교육비)는 61만1000원이다. 학생 학원 사교육비는 초·중·고교생뿐만 아니라 영유아와 재수생 등을 대상으로 한 보충·선행학습 비용을 모두 포함한다.



사교육비는 해당 가구의 월평균 소비지출(485만8000원)의 12.6%에 달했다. 외식비(72만원), 장보기 비용(68만8000원)에 이어 세 번째로 많았다. 필수 지출이라고 할 수 있는 주거·난방비(43만7000원)보다 학원비 지출이 더 컸다.



관련 통계 작성이 시작된 2019년 사교육비가 생활비에서 차지하는 비중은 11.5%였다. 이후 2020년 코로나19의 영향으로 9.2%까지 하락했으나 이후 4년 연속 증가해 2024년에는 12.8%까지 상승했다. 지난해 1분기에는 13.0%, 2분기에는 13.5%로 역대 최고 수준을 기록하면서 연간으로도 가장 높은 수준이 될 전망이다.



사교육비 지출은 빠르게 증가 중이다. 2019년 월평균 42만7000원에서 5년 만에 2배 가까이 증가했다. 분기별로 보면 2020년 이후 2024년 3분기(-0.7%)를 제외하고 전반적으로 증가세를 보였다. 특히 2021년과 2022년에는 코로나19 이후 기저효과 등으로 두 자릿수 증가율을 보였다. 지난해에도 1분기 7.3%, 2분기 2.6%, 3분기 4.6% 등 증가 흐름이 계속됐다.



교육부의 ‘2024년 초·중·고 사교육비 조사 결과’에 따르면 사교육에 참여하는 초등학생의 월평균 사교육비는 50만4000원이다. 중학생은 62만8000원, 고등학생은 77만2000원에 달했다. 학령인구는 줄고 있지만 사교육비 지출은 초·중·고 모두 전년 대비 4~9% 증가했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



