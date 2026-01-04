KT 위약금 면제에 나흘간 고객 5만2000명 이탈
KT가 위약금 면제 조치를 시행한 지 나흘 만에 5만명 넘는 가입자가 이탈하며 ‘탈(脫) KT’ 현상이 가속화되고 있다.
4일 통신업계에 따르면 KT가 위약금 면제를 시작한 지난해 12월 31일부터 지난 3일까지 나흘간 총 5만2661명의 가입자가 KT를 해지하고 번호 이동을 한 것으로 집계됐다. 위약금 부담이 사라지자 그동안 이탈을 망설이던 고객들이 대거 움직인 것으로 풀이된다.
이탈 러시는 주말에 정점을 찍었다. 지난 3일 하루에만 2만1027명이 빠져나가며, 위약금 면제 이후 처음으로 일일 이탈자 2만명을 넘어섰다.
이들의 행선지는 압도적으로 SK텔레콤이었다. 이통 3사 간 번호 이동 수치만 놓고 보면 전체의 71%가 SKT를 선택했고, 알뜰폰 이동까지 포함해도 65%가 SKT로 옮겼다.
최민희 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원장에 따르면 지난해 12월 28일까지 KT의 누적 유심 교체 건수는 18만9100건이고, 예약접수 건수는 12만4800건이다. KT 유심 재고는 같은 날짜 기준 348만8000개 남았다.
KT 이탈 움직임이 나타나면서 일부 판매점에서는 최신 기종인 아이폰17 프로를 48만원에 판매하는 등 과열 경쟁 우려도 커지고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
