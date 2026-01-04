경주시, 외국인주민 지원체계 손본다…교육 인센티브·명예통장 도입

제24회 지구촌 축제 한마당에서 주낙영 경주시장(사진 가운데)과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

행정안전부 통계에 따르면 지난해 10월 말 기준 경주지역 다문화 가구원은 6827명, 외국인주민은 2만698명으로 전체 인구의 9.7%를 차지한다.