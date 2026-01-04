경주시, 외국인주민 지원체계 손본다…교육 인센티브·명예통장 도입
경북 경주시가 외국인주민과 다문화가족을 지역사회의 구성원으로 안정적으로 정착시키기 위해 지원 제도를 대폭 손질한다.
경주시는 ‘경주시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례’ 일부개정 조례안을 마련하고 관련 절차를 진행 중이라고 4일 밝혔다.
개정안은 외국인주민의 법적 개념을 명확히 하고 한국어 교육 수료자에 대한 인센티브 지급과 외국인주민 명예통장 제도 도입 등의 내용을 담고 있다.
경주에는 산업단지 근로자, 다문화가정 구성원 등 외국인 인구가 늘면서 복지·교육·주거 등 분야에서 지원을 체계화할 필요성이 제기돼 왔다. 행정안전부 통계에 따르면 지난해 10월 말 기준 경주지역 다문화 가구원은 6827명, 외국인주민은 2만698명으로 전체 인구의 9.7%를 차지한다.
시는 이번 개정으로 외국인주민의 정의를 기존보다 명확히했다. 기존 조례의 ‘생계활동에 종사하는 외국인’, ‘한국문화에 익숙하지 않은 사람’ 등 표현을 삭제하고 ‘경주시에 거주하는 외국인’으로 단순하고 명확하게 규정했다.
다문화가족의 정의도 상위법인 ‘다문화가족지원법’에 맞춰 조정했다.
외국인주민의 실질적인 사회 적응을 돕기 위한 조항도 신설됐다. 외국인주민을 대상으로 한 한국어와 한국사회·문화 이해 교육의 법적 근거를 마련했다.
교육을 이수한 외국인에게는 예산 범위 안에서 인센티브를 지급할 수 있도록 했다.
외국인주민과의 소통을 강화하기 위한 제도도 도입한다. 출신국과 인구 비중 등을 고려해 ‘외국인주민 명예통장’을 전체 20명 이내로 위촉할 계획이다.
명예통장은 외국인 커뮤니티의 의견을 수렴하고 시정 정책 참여를 잇는 역할을 맡는다. 시가 주최하는 회의와 행사에 참여하고 각종 봉사활동을 수행한다. 활동에 따라 수당과 회의 참석비도 지급한다.
주낙영 경주시장은 “이번 조례 개정은 외국인주민이 지역사회의 구성원으로 안정적으로 정착하고 시정에 참여할 수 있는 제도적 기반을 마련하는 데 의미가 있다”며 “현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 외국인 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.
