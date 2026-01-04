인천시, 역대 최대 국비 7.5조원 확보…목표 15% 초과
인천시는 역대 최대 규모인 총 7조5235억원의 국비를 확보했다고 4일 밝혔다.
전년도 국비 확보액 6조8729억원과 비교해 6506억원(9.5%)이 늘어나며 국비 7조원 시대를 열었다. 특히 정부의 세수 결손과 긴축재정 기조 등 어려운 여건 속에서도 당초 목표액인 6조5400억원보다 9835억원(15.0%)을 초과 달성하는 성과를 냈다.
시는 정부가 내국세의 일정 비율을 교부하는 보통교부세에서 전년도 교부액 1조32억원 대비 468억원(4.7%) 늘어난 1조500억원을 확보했다. 보통교부세 총 재원이 전년 대비 2.1% 늘어난 것보다 높은 증가율을 기록했다.
유정복 인천시장은 미세먼지 저감 등 환경정책의 안정적 추진과 지역경제 활성화를 위한 소상공인 지원 수요의 일몰연장 필요성 등을 정부에 지속적으로 건의하며 교통교부세 확보에 주력했다. 유 시장의 건의사항은 지난해 12월 30일 개정된 지방교부세법 시행규칙에 반영된 데 이어 수요액 산정에 포함되며 보통교부세 확보로 이어졌다.
시는 국고보조금에서도 역대 최대 규모인 6조4735억원을 확보했다. 전년도 대비 6038억원(10.3%) 증가한 규모다. 분야별 반영 규모는 미래산업 1537억원, 철도·도로 기반시설 1조684억원, 친환경 1757억원, 일자리·창업 1473억원, 복지 4조2108억원 등이다.
주요 반영 사업에는 인천발 KTX(1142억원), 수도권광역급행철도(GTX-B)(3095억원), 서울도시철도 7호선 청라 연장(1405억원), 서해5도 종합발전지원(107억원), 공단고가교∼서인천IC 혼잡 개선(161억원) 등이 포함됐다.
국회 예산심사 과정에서는 글로벌 규제 대응 자동차 사이버보안 인증평가 지원, 인천 통합보훈회관 건립, 강화 고려박물관 건립 타당성 용역 등에서 국고보조금 108억원이 추가 반영되는 성과를 보였다.
유 시장은 “국내외적으로 어려운 재정 여건 속에서도 국비 7조원 이상을 확보한 것은 적극행정을 바탕으로 중앙정부 및 국회와 긴밀히 협력해 온 결과”라며 “시민이 체감할 수 있는 행복 증진과 인천의 미래를 위한 핵심 사업에 소중한 재원으로 활용하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
