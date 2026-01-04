주저앉는 방송산업… “문제는 TV가 아니라 콘텐츠”
2024년 방송산업 매출액 18.3조원… 0.7%↓
광고매출 2년 새 25% 감소
TV 이용 OTT 시청률은 올라
국내 방송산업의 침체가 길어지고 있다. 광고를 비롯한 매출액은 하향 곡선을 그리고 있으며 신규 유료방송 가입자는 0% 수준의 증가율에 머물고 있다. 반면 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼들은 돈을 내고라도 보고싶은 킬러 콘텐츠를 확보하며 꾸준한 성장세를 이어가는 중이다. TV를 통해 OTT를 시청하는 비중도 늘어나면서 문제는 ‘콘텐츠를 보는 방식’이 아닌 ‘콘텐츠의 경쟁력’에 있다는 분석이 나온다.
국내 방송산업은 2023년 19년 만에 첫 역성장을 기록한 데 이어 2024년에도 산업 규모가 축소됐다. 방송미디어통신위원회가 지난달 31일 발표한 보고서에 따르면 2024년 방송산업 매출액은 18조8320억원으로 직전 해보다 0.7% 감소했다. 방송광고 매출은 2022년 3조831억원에서 2024년 2조3073억원으로 2년 새 25%가량 내려앉았다. 여기에 케이블 TV와 위성방송, IPTV 경우 신규 가입자가 사실상 없는 상태다. 단자 수 기준 2024년 전체 유료방송 가입자는 3632만 가구로, 전년 대비 2만 가구 증가하는 데 그쳤다.
지난해 상황도 녹록지 않았다. B tv를 운영하는 SK브로드밴드는 지난해 10월과 12월 두 번의 희망퇴직을 단행했다. 같은 해 3분기 기준 SK브로드밴드 매출은 1조1430억원으로 전년 동기 대비 3.4% 증가했지만, 같은 기간 유료방송 매출은 1.1% 줄었다. KT스카이라이프와 LG헬로비전 역시 각각 2024년과 지난해에 희망퇴직을 받은 바 있다.
OTT 경우 위상이 여전하다. 방미통위와 한국정보통신진흥협회가 발표한 ‘2025 방송매체 이용 행태조사’에 따르면 국민 10명 중 8명은 OTT 서비스를 이용하고 있으며, 유료 이용률 역시 65.5%에 달했다. 흥행의 핵심 요인은 플랫폼별로 바로 떠올릴 수 있는 ‘대표작’에 있다. 넷플릭스의 ‘오징어게임3’은 지난해 6월 공개 직후 전 세계 93개 국가에서 시청 1위에 올랐다. 지난달 공개된 ‘흑백요리사2’ 역시 공개 2주 만에 누적 시청수가 1000만회를 훌쩍 넘어섰다.
토종 OTT도 여전히 건재하다. 티빙의 인기 콘텐츠 ‘환승연애4’는 12주 연속 주간유료가입기여자수 1위, TV-OTT 비드라마 화제성 1위를 달성했다. ‘독점 생중계’로 특수를 누리는 전략도 있다. 웨이브는 지난달 22일 국내 OTT 중 유일하게 음악 시상식 ‘멜론뮤직어워드(MMA) 2025’를 생중계했다. MMA2025는 중계 당일 웨이브의 모든 콘텐츠 중 가장 많은 신규 유료 가입자를 견인했다. 시상식이 진행된 토요일 신규 유료 가입자 수는 전주 대비 1.82배 급증했다.
OTT 시대의 개막과 TV의 하락세가 전통적인 방송산업의 쇠퇴를 불렀다는 주장이 나오지만, 실제 OTT 시청에 TV를 활용하는 비중은 늘고 있는 것으로 나타났다. 2025 방송매체 이용 행태조사에서 스마트폰을 통한 OTT 이용률은 83.6%로 전년과 비교해 7.6% 포인트 감소했지만, TV를 통한 이용률은 36.4%로 12.6% 포인트 늘었다.
