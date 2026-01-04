울산시, AI 산업 생태계 구축…진정한 AI 수도로 거듭나겠다
김두겸 울산시장 1호 결재는 ‘소버린 AI’
울산시가 올해 역점 사업으로 AI 산업 생태계 구축에 속도를 낸다.
울산시는 김두겸 울산시장이 2026년 1호 결재로 ‘울산형 소버린(sovereign) 인공지능(AI) 집적단지 조성 추진계획’에 서명했다고 4일 밝혔다.
소버린 인공지능(AI)은 특정 기술이나 기업에 대한 의존성 문제를 해소할 수 있는 자주적 인공지능 모델이다. 중요 산업 데이터의 외부 유출을 방지할 수 있어 울산형 인공지능 산업 생태계 조성에 적합하다.
시는 또 ‘AI수도추진본부’를 출범시키며 울산형 인공지능 산업 생태계 조성에 속도를 낸다. 본부는 산업전략과와 미래첨단도시과로 구성된 1국 2과 체제로 운영된다. 본부장은 과학기술정보통신부에서 공공에너지조정과장을 역임한 김형수씨를 임명했다.
울산시의 이 같은 구상은 대한민국 제조 산업의 핵심 거점인 울산이 AI 산업을 육성하기에 최적의 조건을 갖췄다는 판단에서 출발했다.
추진본부는 AI 정책 수립과 산업 육성, 지역 인재 양성, 인프라 구축, 미래형 첨단도시 및 디지털 복제(트윈) 구현 등을 총괄하는 지휘 본부 역할을 한다.
대규모 제조 데이터와 안정적인 전력 인프라, 울산과학기술원(UNIST)을 중심으로 한 우수 연구 역량을 보유하고 있어 데이터 수집부터 모델 개발·실증, 인재 양성까지 산업 AI 전주기를 통합할 수 있을 것으로 보고 있다.
울산시는 앞으로 울산정보산업진흥원, UNIST, 한국전자통신연구원과 SK, 현대차, HD현대중공업 등 앵커 기업 협의체와 함께 연내 AI 집적단지 조성 방안을 마련할 계획이다.
과학기술정보통신부 등 중앙부처와도 협의를 이어가며 인공지능(AI) 관련 국가 거점 사업 유치에 나선다는 방침이다.
김두겸 시장은 “앞으로 ‘제조업 중심 AI 집적단지’를 조성해 연구·실증·산업화를 한 공간에서 진행하면서 주력산업의 경쟁력과 K-제조업의 경쟁력을 높이면서 제조강국 대한민국을 실현하고 진정한 AI 수도로 거듭나겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
