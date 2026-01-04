정선군, 어르신 스마트 건강관리 성과 뚜렷
강원도 정선군이 어르신을 대상으로 진행한 AI-loT 건강관리의 성과와 만족도가 높게 나타났다.
군은 지난해 4월부터 12월까지 만성질환이 있거나 건강관리 행태 개선이 필요한 65세 이상 어르신을 대상으로 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 스마트 건강관리 서비스를 제공했다.
사업에는 당초 목표 인원 150명을 넘어선 154명의 어르신이 참여했다. 80세 이상 고령 어르신도 34명이 참여하는 등 고령층의 참여 비율이 높게 나타났다.
군은 대상자 등록 후 사전 건강스크리닝을 실시했다.
활동량계·혈압계·혈당계 등 개인별 건강 상태에 맞는 손목활동량계, 혈압계, 혈당계 등 디바이스를 연동해 ‘오늘건강’ 앱을 통한 비대면 건강관리 서비스를 6개월간 제공했다.
이와 함께 건강관리 미션 수행, 전문인력의 모니터링과 상담, 인센티브 제공 등을 통해 어르신들의 자발적인 건강관리 참여를 유도했다.
그 결과 총 2674건의 건강관리 서비스가 제공됐다. 비대면 서비스 332건, 대면 서비스 494건, 건강관리 정보 제공 알림 1848건이다.
사전·사후 건강평가 결과, 전허약군이 건강군으로 전환되는 등 일부 참여자의 건강 상태가 개선된 성과가 확인됐다.
만성질환 관리에서도 긍정적인 변화가 나타났다. 고혈압과 당뇨를 앓고 있던 임계면 거주 80대 어르신은 사업 참여 후 혈당 수치와 체중이 감소하고 악력 수치가 정상 범위로 회복되는 등 생활 속 건강관리 실천 효과가 나타났다.
사업 만족도 조사 결과는 98.1점(5점 만점 기준 4.9점)으로 매우 높게 나타났다.
참가자들은 “매일 혈압과 혈당을 확인할 수 있어 안심이 된다”, “미션을 수행하며 자연스럽게 걷는 습관이 생겼다”, “디지털 기기를 사용하며 젊어진 기분이 들었다”는 등 반응을 보였다.
보건소 관계자는 4일 “AI-IoT 기술을 활용한 비대면 건강관리가 어르신들의 일상 속 건강 실천으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 지역 여건에 맞는 디지털 돌봄 기반을 강화해 어르신들이 건강한 노후를 이어갈 수 있도록 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
