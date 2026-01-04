정선군, 어르신 스마트 건강관리 성과 뚜렷

만성질환이 있거나 건강관리 행태 개선이 필요한 65세 이상 어르신을 대상으로 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 스마트 건강관리 서비스를 제공했다.

강원도 정선군이 어르신을 대상으로 진행한 AI-loT 건강관리의 성과와 만족도가 높게 나타났다.군은 지난해 4월부터 12월까지사업에는 당초 목표 인원 150명을 넘어선 154명의 어르신이 참여했다. 80세 이상 고령 어르신도 34명이 참여하는 등 고령층의 참여 비율이 높게 나타났다.군은 대상자 등록 후 사전 건강스크리닝을 실시했다.활동량계·혈압계·혈당계 등 개인별 건강 상태에 맞는 손목활동량계, 혈압계, 혈당계 등 디바이스를 연동해 '오늘건강' 앱을 통한 비대면 건강관리 서비스를 6개월간 제공했다.이와 함께 건강관리 미션 수행, 전문인력의 모니터링과 상담, 인센티브 제공 등을 통해 어르신들의 자발적인 건강관리 참여를 유도했다.그 결과 총 2674건의 건강관리 서비스가 제공됐다. 비대면 서비스 332건, 대면 서비스 494건, 건강관리 정보 제공 알림 1848건이다.사전·사후 건강평가 결과, 전허약군이 건강군으로 전환되는 등 일부 참여자의 건강 상태가 개선된 성과가 확인됐다.만성질환 관리에서도 긍정적인 변화가 나타났다. 고혈압과 당뇨를 앓고 있던 임계면 거주 80대 어르신은 사업 참여 후 혈당 수치와 체중이 감소하고 악력 수치가 정상 범위로 회복되는 등 생활 속 건강관리 실천 효과가 나타났다.사업 만족도 조사 결과는 98.1점(5점 만점 기준 4.9점)으로 매우 높게 나타났다.참가자들은 "매일 혈압과 혈당을 확인할 수 있어 안심이 된다", "미션을 수행하며 자연스럽게 걷는 습관이 생겼다", "디지털 기기를 사용하며 젊어진 기분이 들었다"는 등 반응을 보였다.보건소 관계자는 4일 "AI-IoT 기술을 활용한 비대면 건강관리가 어르신들의 일상 속 건강 실천으로 이어지고 있다"며 "앞으로도 지역 여건에 맞는 디지털 돌봄 기반을 강화해 어르신들이 건강한 노후를 이어갈 수 있도록 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr