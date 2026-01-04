경남 진주시, 새해 ‘진양호 르네상스 사업’ 속도 낸다

경남 진주시가 진양호 르네상스 사업에 속도를 낸다. 사진은 진양호 노을전망대 조감도. 진주시 제공

진주시는 1980~90년대 시민과 관광객의 추억이 깃든 진양호공원을 친환경 레저와 힐링 문화공간으로 재편하는 사업에 속도를 낸다고 4일 밝혔다.

진양호 옛 선착장은 시설 노후화로 경관이 훼손된 상태여서 이 일대를 음악을 모티브로 한 ‘복합 힐링 문화공간’으로 재정비한다. 해당 사업은 문화체육관광부 승인을 받아 총사업비 190억 원을 확보해 내년 상반기 개관을 목표로 진행 중이다.‘

동식물과 숲 생태를 체계적으로 관리할 생태관리센터와 생태숲을 만들고,

동물복지 기준 강화와 시설 노후화 문제를 해결하기 위해 ‘진양호동물원’의 이전·조성사업도 병행한다.