경남 진주시, 새해 ‘진양호 르네상스 사업’ 속도 낸다
경남 진주시는 1980~90년대 시민과 관광객의 추억이 깃든 진양호공원을 친환경 레저와 힐링 문화공간으로 재편하는 사업에 속도를 낸다고 4일 밝혔다.
시는 2020년부터 진주시 최초 ‘어린이 물놀이터’ 개장을 시작으로 진양호반 둘레길, 가족공원, 아천 북카페, 물빛 갤러리 등 문화와 휴식 공간을 단계적으로 확충해 왔다.
‘진양호 노을길’은 전체 약 6km 코스의 호수와 숲, 노을을 동시에 감상할 수 있는 진주의 대표적인 명품 걷기 코스로 각광받고 있다. 무장애의 완만한 경사와 쉼터를 갖춰 누구나 편안하게 이용할 수 있어 개통 이후 주말 평균 2000여 명이 찾는다.
전망대와 옛 선착장 일대 재정비도 빠르게 진행한다. ‘노을 전망대 조성공사’는 2024년 관광자원 개발사업으로 선정돼 전환사업비 확보 및 기본·실시설계를 마쳤다. 이달 착공해 기존 시설을 전면 재정비하고 열린 마당, 체류형 편익시설, 옥외 조경공간 등을 새로 도입한다.
진양호 옛 선착장은 시설 노후화로 경관이 훼손된 상태여서 이 일대를 음악을 모티브로 한 ‘복합 힐링 문화공간’으로 재정비한다. 해당 사업은 문화체육관광부 승인을 받아 총사업비 190억 원을 확보해 내년 상반기 개관을 목표로 진행 중이다.‘
동식물과 숲 생태를 체계적으로 관리할 생태관리센터와 생태숲을 만들고, 동물복지 기준 강화와 시설 노후화 문제를 해결하기 위해 ‘진양호동물원’의 이전·조성사업도 병행한다.
‘진양호동물원’은 서진주IC 인근 상락원 일대에 신규 부지를 선정해 확장 이전을 계획했다. 행안부의 중앙투자심사를 통과해 현재 기본설계 용역을 추진하는 등 동물복지 중심의 동물원 조성을 위한 세부 계획을 구체화하고 있다. 일본 ‘아사히야마동물원’과 협력해 동물복지와 관람 환경을 함께 고려한 현대적 동물원을 만들 계획이다.
진주시는 노을과 음악, 생태, 동물원 등 다양한 콘텐츠를 연계한 ‘진양호 르네상스 사업’을 통해 쇠락하던 진양호공원을 국내 대표적 관광 거점으로 변모시킨다는 방침이다.
진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사