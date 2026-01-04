“이태원 참사는 연출”…2차 가해 게시물 700개 올린 60대 구속
이태원 참사 희생자들을 향해 허위 사실을 유포하고 유가족을 조롱한 60대 남성이 경찰에 구속됐다. 지난해 7월 이재명 대통령의 지시로 ‘2차 가해 범죄수사과’가 출범한 이후 가해자를 구속한 첫 사례다.
4일 경찰에 따르면 서울서부지법은 이태원 참사와 관련해 ‘조작·연출’, ‘마약 테러’, ‘시신은 리얼돌’ 같은 허위 주장을 담은 영상과 게시물 약 700개를 반복 게시한 혐의(모욕 및 명예훼손)로 A씨에 대해 구속영장을 발부했다.
경찰 조사 결과 A씨는 자극적인 조작 영상을 올린 뒤 후원 계좌를 노출하는 등 2차 가해 행위를 통해 금전적 이득을 챙기려한 정황을 포착했다.
경찰은 지난해 9월 유가족들이 비방 게시물 119건에 대해 고소장을 제출하면서 본격적인 수사에 착수했다. 경찰은 A씨에 대해 증거인멸 우려, 재범 위험성, 사안의 중대성 등을 이유로 구속영장을 신청했고, 법원은 이를 받아들였다.
이번 구속은 정부가 사회적 참사 피해자를 향한 악성 공격에 무관용 원칙을 천명한 뒤 나온 첫 성과다.
이 대통령 지시로 신설된 경찰청 2차 가해 범죄수사과는 지난 6개월간 총 154건의 사건을 접수해 20건을 검찰에 송치하는 등 수사 속도를 높이고 있다.
최근 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 앞두고도 8건의 악성 게시물 수사에 착수하기도 했다.
경찰은 사회적 참사 유가족 및 희쟁자에 대해 악성 댓글과 조롱으로 유가족이 극단적 선택에 내몰리는 등 피해가 심각한 만큼 무관용 원칙을 적용하겠다는 방침이다.
박우현 경찰청 사이버수사심의관은 “2차 가해 행위는 단순한 의견 표현을 넘어 피해자의 생존권과 명예를 직접 침해하는 중대 범죄”라며 “확인되지 않은 내용의 유포나 피해자에 대한 비난·조롱 등을 삼가달라”고 당부했다.
