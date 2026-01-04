화천 교육·돌봄 강화…대학 거주비 인상 입학 축하금 신설
전국 최고 수준을 자랑하는 강원도 화천군의 교육지원과 돌봄 정책이 새해 한층 더 촘촘해진다.
화천군과 화천군 인재육성재단은 올해부터 지역 초중고교생과 대학생에 대한 지원을 크게 늘리고 온종일 돌봄 기반시설 확대에 나선다
군은 지난해 ‘아이 기르기 가장 좋은 화천 만들기 지원 조례’가 개정됨에 따라 올해부터 국내 대학생을 위한 거주공간 지원금 한도를 매월 50만원에서 60만원으로 10만원 인상해 지급한다.
외지 학교에 다니는 화천 출신 대학생들은 월세 60만원 한도 내에서 실비 100%를 지원받을 수 있다.
대학 등록금은 기존과 동일하게 4년간 등록금 실 납입액 100%가 지급된다.
세계 100대 대학 신입생과 재학생을 위해 대학별 기본형 기숙사비 지원이 정규 학기 동안 이뤄진다. 지원 규모는 부모의 소득세 납부 규모에 따라 정해진다.
돌봄 분야도 강화된다. 군은 올해 사내면 지역에 온종일 돌봄 기능을 하게 될 사내교육커뮤니티센터 건립에 착수한다.
앞서 2024년에는 전국 최초의 지자체 주도 초등 돌봄시설인 화천커뮤니티센터를 건립한 바 있다.
총사업비 170억원이 투입되는 사내교육커뮤니티센터는 연면적 2586㎡에 지하 1층, 지상 3층 규모로 들어선다. 돌봄시설, 학습실, 스터디 카페, 실내 놀이터 등 시설을 갖춘다. 준공 목표는 2027년이다.
군은 올해부터 초중고교 입학 축하금 제도를 신설해 시행한다.
초등학생 30만원, 중학생 40만원, 고등학생 50만원의 입학 축하금을 화천사랑카드로 지원한다.
지급은 입학 시즌인 3~4월에 이뤄질 전망이다.
최문순 화천군수(화천군 인재육성재단 이사장)는 4일 “화천지역 인재들이 더 넓은 세상에서 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 최선을 다해 지원해 나갈 것”이라고 강조했다.
화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사