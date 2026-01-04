평창군 2026년, 사전 예약제 야간 민원실 운영
강원도 평창군은 평일 업무시간 내 군청 민원창구 방문이 어려운 민원인의 편의 제공을 위해 2026년도 사전 예약 야간 민원실을 운영한다.
예약 야간 민원실은 운영 전일 사전 예약 신청인을 대상으로 군청 종합민원실에서 매주 목요일 오후 6시부터 오후 8시까지 2시간 동안 연장 운영(법정공휴일 제외)한다.
이용할 수 있는 업무는 민원 접수, 주민등록증·초본, 인감, 본인서명사실 확인, 전입 세대 열람·교부 등 제 증명 6종, 여권 접수, 교부가 가능하다.
여권을 신청할 때는 신분증과 최근 6개월 이내 촬영한 여권용 사진 1매와 수수료를 지참해야 하고 유효기간이 남은 여권의 경우 기존 여권을 반드시 제출해야 한다.
김웅기 군 민원토지과장은 4일 “군민들이 편리하게 이용할 수 있는 창구가 되었으면 좋겠다”며 “앞으로도 맞춤형 민원 행정서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사