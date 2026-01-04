美, 마두로 전격 체포 압송…트럼프 “베네수엘라, 정권이양 때까지 우리가 통치“
트럼프, 베네수엘라 석유 사업에 개입 의사도 밝혀
국제법 위반, 의회 승인 여부 논란 확산할 듯
미국 도널드 트럼프 행정부가 3일(현지시간) 마약 테러리스트로 비난해온 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 군사 작전으로 전격 체포해 뉴욕으로 압송했다. 트럼프 대통령은 정권 이양이 완료될 때까지 미국이 직접 베네수엘라를 통치하겠다며 베네수엘라에 대한 지상군 투입도 두려워하지 않는다고 했다. 베네수엘라의 델시 로드리게스 부통령은 이날 임시 대통령으로 취임한 뒤 마두로 대통령 부부의 석방을 촉구했다. 유엔에서는 국제법 위반 논란도 커질 조짐이다.
트럼프는 이날 플로리다주 마러라고 사저 기자회견에서 마두로 대통령 생포 이후 베네수엘라에 대해 “우리는 안전하고 적절하며 신중한 정권 이양이 이루어질 때까지 이 나라를 통치할(run) 것”이라고 말했다.
트럼프는 이어 “우리는 위대한 베네수엘라 국민을 위한 평화와 자유, 정의를 원한다”며 “우리는 수십 년간 베네수엘라 국민의 이익을 고려하지 않는 누군가가 베네수엘라를 장악할 위험을 감수할 수 없다”고 덧붙였다.
트럼프는 베네수엘라 과도 통치 방식과 관련해 기자회견에 배석한 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등을 거론하며 “내 뒤에 서 있는 사람들과 함께 우리가 통치할 것”이라고 했다. 이어 “우리는 군인을 포함해 환상적인 사람들이 있다”며“우리는 팀을 구성했다”고 덧붙였다.
트럼프는 또 로드리게스 베네수엘라 부통령이 대통령직을 승계한 것으로 안다면서 그는 미국과 협조할 의사가 있음을 밝혔다고 전했다. 그는 “그녀는 막 취임했지만 알다시피 마두로가 지명한 인물”이라며 “그래서 마코(루비오 국무장관)가 직접 그 문제를 다루고 있다. 방금 그녀와 대화를 나눴는데 그녀는 기본적으로 베네수엘라를 위대하게 만들기 위해 우리가 필요하다고 생각하는 일을 기꺼이 하겠다고 했다”고 말했다. 다만 노벨평화상 수상자인 야권 지도자 마리아 코리나 마차도에 대해선 “아주 좋은 여성이지만 존중을 받지 못 한다”며 협력 가능성에 선을 그었다.
하지만 로드리게스 부통령은 이날 비상 내각회의에서 “베네수엘라에서 대통령은 마두로 단 한 명뿐”이라면서 “마두로 대통령이 우리 지도자이자 군 통수권자”라고 반박했다.
마두로는 이날 새벽 베네수엘라 수도 카라카스 관저에서 체포된 뒤 오후 뉴욕으로 압송됐다. 마두로 부부는 코카인 밀수 및 마약 테러 등 범죄 혐의로 기소됐다. 트럼프는 앞서 ‘절대적 결의(Absolute Resolve)’로 명명한 마두로 생포 작전 관련해 “카라카스 중심부에 위치한 중무장 군사 요새를 상대로 한 이 작전은 불법 독재자 마두로를 법의 심판대에 세우기 위한 것”이었다고 말했다. 이어 “마두로와 그의 아내 실리아 플로레스는 함께 체포됐다”며 “두 사람은 미국 사법 당국의 심판을 받게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 이미 마두로 부부가 미국에 마약 밀반입을 이유로 뉴욕 남부지방검찰청에 기소된 사실을 언급했다.
트럼프는 특히 베네수엘라의 석유 사업에도 미국이 직접 개입하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “우리는 세계 최대 규모의 미국 석유 기업들을 투입해 수십억 달러를 투자하고 심각하게 훼손된 석유 인프라를 복구하며 국가에 수익을 창출할 것”이라고 설명했다. 또 “베네수엘라는 일방적으로 미국의 석유와 자산, 설비를 압류하고 매각했으며 우리는 수십억 달러의 손실을 입었다”며 “이 일은 오래전에 일어났지만 그동안 어떤 대통령도 아무런 조치를 취하지 않았다”고 말했다. 베네수엘라의 석유산업 국유화 과정에서 엑손모빌 등 미국 석유 기업들이 손실을 입었다는 점을 언급한 것으로 해석된다.
트럼프는 이번 작전이 서반구(Western Hemisphere)에서 미국의 통제력을 강화하기 위한 것이라는 점도 분명히 밝혔다. 그는 “미국은 외부 세력이 서반구에서 우리 국민을 약탈하고 우리를 반구 안으로 밀어 넣거나 밖으로 몰아내는 것을 절대 허용하지 않을 것”이라며 “우리의 새로운 국가안보전략(NSS) 아래에서 서반구에서 미국의 지배력은 다시는 의문시되지 않을 것”이라고 말했다.
트럼프는 이번 작전에서 “단 한 명의 미군도 사망하지 않았고 단 한 점의 미군 장비도 손실되지 않았다”고 전했다. 그는 “그들(베네수엘라군)은 우리를 기다리고 있었다. 그들은 ‘준비 태세’에 있었다”면서 “그러나 그들은 완전히 압도당했고 매우 빠르게 무력화됐다”고 설명했다.
트럼프는 또 “필요하다면 우리는 두 번째이자 훨씬 더 대규모의 공격을 감행할 준비가 돼 있다”며 “첫 번째 공격이 정말 성공적이었기 때문에 두 번째 공격은 필요하지 않을 가능성이 크다”고 덧붙였다.
트럼프 행정부가 마약 밀매 혐의로 마두로를 체포했지만 국제법 위반 논란은 계속될 전망이다. 유엔 안전보장이사회는 5일 오전 미국의 군사 작전을 논의하기 위한 긴급 회의를 소집할 예정이다. 미국 내에서는 트럼프가 이번 작전에 대해 의회의 승인을 받지 않은 점도 논란이 될 것으로 보인다.
뉴욕타임스는 사설을 통해 “국제적 명분이나 정당한 법적 근거, 자국 내의 지지도 전혀 확보하지 않은 채 강행함으로써 트럼프 대통령은 자신의 이웃 국가들을 지배하려는 중국, 러시아 등 여타 독재 국가들에 정당성을 부여할 위험을 자초하고 있다”며 “2003년 이라크 침공으로 이어진 미국의 오만함을 재현할 위협이 될 수 있다”고 지적했다. AP통신도 “미국의 작전은 2003년 이라크 침공 이후 한 국가의 정권 교체를 위해 취한 가장 적극적인 조치”라며 “이번 행동은 남미 국가를 겨냥한 광범위한 캠페인의 일환으로 미국이 행한 조치들의 법적 정당성에 대해 피할 수 없는 새로운 의문을 제기하고 있다”고 평가했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
