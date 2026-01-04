美, 마두로 전격 체포 압송…트럼프 “베네수엘라, 정권이양 때까지 우리가 통치“

트럼프, 베네수엘라 석유 사업에 개입 의사도 밝혀

국제법 위반, 의회 승인 여부 논란 확산할 듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 플로리다주 마러라고에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 트루스소셜에 게시한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 사진. 트루스소셜

이어 “마두로와 그의 아내 실리아 플로레스는 함께 체포됐다”며 “두 사람은 미국 사법 당국의 심판을 받게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 이미 마두로 부부가 미국에 마약 밀반입을 이유로 뉴욕 남부지방검찰청에 기소된 사실을 언급했다.

국제적 명분이나 정당한 법적 근거, 자국 내의 지지도 전혀 확보하지 않은 채 강행함으로써 트럼프 대통령은 자신의 이웃 국가들을 지배하려는 중국, 러시아 등 여타 독재 국가들에 정당성을 부여할 위험을 자초하고 있다”며 “2003년 이라크 침공으로 이어진 미국의 오만함을 재현할 위협이 될 수 있다”고 지적했다. AP통신도 “미국의 작전은 2003년 이라크 침공 이후 한 국가의 정권 교체를 위해 취한 가장 적극적인 조치”라며 “