베네수엘라 마두로 美뉴욕 도착…구치소 수감 전망
미국의 군사작전으로 대통령 관저에서 체포된 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령 부부가 3일(현지시간) 미국 뉴욕에 도착했다.
CNN, NBC 등에 따르면 마두로 대통령과 배우자 실리아 플로레스가 탑승한 비행기는 이날 오후 미국 뉴욕의 스튜어트 공군기지에 도착했다.
미 합참은 미군의 이른바 ‘단호한 결의 작전(Operation absolute resolve)’을 통해 이날 새벽 베네수엘라 수도 카라카스로 침투했고, 동부시간 기준 오전 1시1분쯤 대통령 관저에 도착해 마두로 대통령 부부를 체포했다.
마두로 대통령 부부는 오전 3시29분쯤 미 해군 이오지마급 강습상륙함에 넘겨졌다. 이후 육지에서 대기하고 있던 미 공군기를 타고 뉴욕으로 이동한 것으로 보인다.
뉴욕 도착은 오후 5시가 다 돼 이뤄졌다. 마두로 대통령 부부는 16시간 가까이 이동한 끝에 종착점인 뉴욕에 도착한 것이다. 다만 마두로 대통령 부부는 도착 즉시 비행기에서 내리지 않았는데, 기내에서 압송 관련 절차가 진행 중인 것으로 보인다.
현지 언론들은 마두로 대통령 부부 모습을 포착하기 위해 인근에서 중계를 진행 중이다.
마두로 대통령 부부는 마약 테러, 코카인 수입 공모 등 혐의로 기소됐고, 뉴욕에서 재판받을 예정이다. 재판 전에는 브루클린에 있는 연방 메트로폴리탄 구치소에 수감될 가능성이 제기되고 있다.
