서해안고속도로서 사고 수습 중 2차 추돌…경찰·견인기사 숨져
새벽 시간대 서해안고속도로에서 교통사고를 수습 중이던 경찰관과 견인기사 2명이 2차 추돌 사고로 숨지고, 구급대원과 차량 탑승자 등 9명이 중경상을 입었다.
4일 전북소방본부와 경찰에 따르면 이날 오전 1시23분쯤 전북 고창군 고수면 우평리 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 차량 3대가 잇따라 부딪히는 사고가 발생했다.
당시 음주운전 차량이 1차로에 정차해 있었고 이를 뒤따르던 승용차 1대가 추돌했다.
사고 현장을 수습하기 위해 출동한 고속도로 순찰대 소속 경찰관(50대)과 렉카차 운전자(30대)는 도로 위에서 사고처리를 하던 중 뒤따라오던 SUV 차량에 치여 숨졌다.
이 사고로 119 구급대원 2명과 SUV 운전자 A씨(30대), 동승 가족 4명, 다른 차량 운전자 9명이 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 이 가운데 구급대원 1명은 중상을 입은 것으로 전해졌다.
경찰은 SUV 운전자 A씨가 졸음운전을 하다 사고를 낸 것으로 보고 교통사고 처리 특례법상 치사 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
