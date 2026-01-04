주택 화재 ‘1월’ 가장 많다…전열기 사용 주의보
전국적으로 매서운 강추위가 이어지며 전기장판 등 난방기구 사용이 급증한 가운데, 1년 중 1월에 아파트 등 주택 화재가 가장 빈번하게 발생하는 것으로 나타난 것으로 집계됐다.
4일 행정안전부가 발표한 ‘재난안전분석 결과 및 중점관리대상 재난안전사고’에 따르면 2022~2024년 발생한 주택 화재는 총 3만1509건이었다. 이 중 1월에 발생한 화재가 3235건(10.2%)으로 월별 기준 가장 많았으며, 12월(3149건)과 3월(2732건)이 그 뒤를 이었다.
인명 피해 규모 역시 1월이 가장 컸다. 지난 3년간 주택 화재로 인한 사상자는 총 3472명(사망 576명, 부상 2896명)이었는데, 이 중 11.7%에 달하는 408명(사망 75명, 부상 333명)이 1월 화재 사고로 피해를 입었다.
화재의 주된 원인은 ‘부주의’였다. 최근 3년간 1월 주택 화재 원인을 분석한 결과, 부주의가 1652건(51.0%)으로 절반을 넘었고, 전기적 요인(25.7%)과 기계적 요인(6.9%)이 뒤따랐다.
부주의 유형 중에서는 음식물 조리(20.9%) 외에도 불씨 방치나 가연물 근접 방치 등 난방기구 관리 소홀과 관련된 요인이 26.9%를 차지해 전열기 사용 부주의가 심각한 것으로 드러났다.
실제로 사고는 끊이지 않고 있다. 새해 첫날인 지난 1일 경기 구리시에서는 전기 매트 발화로 추정되는 불이 나 1명이 중상을 입었으며, 2일 전남 고흥군에서는 화목 보일러 불씨가 튀어 주택에 큰 재산 피해를 냈다.
전문가들은 보관해 둔 전열기를 다시 꺼내 쓸 때 안전 점검이 필수적이라고 조언한다. 전열기 사용시에는 전선·플러그의 파손 및 균열 확인, 전기장판 접힘 방지 및 무거운 물체 적재 금지, 타이머 기능 활용 및 외출 시 플러그 뽑기, 문어발식 콘센트 사용 자제 등의 안전 수칙을 준수해야 한다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
