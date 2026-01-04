고속도로 사고 수습 경찰관, 졸음운전 추정 차에 치여 숨져
교통사고 현장을 수습하던 경찰관과 민간 견인차 기사가 뒤따르던 차량에 치여 숨지는 사고가 발생했다.
전북경찰청과 전북자치도소방본부 등에 따르면 4일 오전 1시23분쯤 서해안고속도로 상행성 고창 분기점 인근에서 차량 3대가 부딪혔다.
당시 음주운전 차량이 1차로에 멈춰 섰고, 뒤따르던 차량 2대가 이를 피하지 못하고 잇따라 부딪힌 상황이었다.
신고를 받고 출동한 경찰관 A(50대)씨와 견인차 기사 B(30대)씨는 현장 통제와 사고 처리를 위해 도로 위에서 업무를 수행 중이었다.
그러나 이때 현장으로 돌진해 온 SUV 차량 한대가 이들을 그대로 덮쳤고, 두 사람은 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
또 119구급대원 2명과 SUV 차량에 타고 있던 운전자 A(38)씨와 그의 가족 4명, 다른 차량 운전자 등 9명이 다쳐 병원으로 이송됐다.
경찰은 A씨가 졸음운전을 하다가 사고를 낸 것으로 보고 교통사고 처리 특례법상 치사 혐의로 입건해 사고 경위를 조사할 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
