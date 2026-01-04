고등어, 굴비자리 넘보나?…올해 노르웨이산 공급 ‘반토막’
서민 식탁의 대표 주자였던 고등어가 고급 생선의 대명사인 굴비의 아성을 위협하고 있다.
기후 변화에 따른 어획량 급감과 주요 수입국인 노르웨이의 공급 축소가 맞물리며 가격이 천정부지로 치솟아 이른바 ‘금(金)등어’ 시대를 맞이했기 때문이다.
3일 해양수산부에 따르면 노르웨이 정부는 고등어 어획량 쿼터를 지난해 16만5000t에서 올해 7만9000t으로 52% 감축할 계획이다. 이는 지난 2024년(21만5000t)과 비교하면 63% 감소한 수치다.
지난해 12월 최대 고등어 수출국인 노르웨이는 영국과 페로 제도, 아이슬란드와 올해 북동대서양 고등어 어획량 쿼터를 지난해 대비 48% 감축하기로 합의했다. 총 허용어획량(TAC)은 29만9000t이며 노르웨이는 이 중 26.4%를 배정받는다.
노르웨이 등이 고등어 어획량을 급격히 줄인 것은 남획 등으로 인한 고등어 자원량 감소로 고등어가 더는 ‘지속 가능한 생선’이 아니기 때문이다. 고등어는 2019년 국제 비영리기구인 MSC(해양관리협의회·Marine Stewardship Council)의 지속 가능 어업 인증을 상실했다.
기후변화로 국내 고등어 생산량은 더욱 줄어 노르웨이산 고등어의 의존도는 급격히 오른 상태다.
우리나라의 고등어 수입량은 2024년 5만5000t에서 지난해 8만3000t으로 51% 급증했다. 한국이 수입하는 고등어의 80~90%는 노르웨이산이다.
국내산 고등어가 귀해진 상황에서 노르웨이산 고등어의 몸값은 오르고 있다. 노르웨이산 냉동고등어 수입 단가는 지난해 11월 기준 ㎏당 3.3달러로 전년(2.6달러)보다 27% 올랐다.
원/달러 환율 상승(원화 가치 하락)까지 맞물리자, 노르웨이산 고등어 가격은 한손(두 마리) 평균 소매가격은 1만원을 넘어섰다.
한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 수입산 염장(대) 고등어 한 손 소매가격은 지난해 12월 평균 1만363원으로 1만원을 넘어섰다. 1년간 28.8% 올랐고 2년 전(6803원)과 비교하면 1.5배로 뛰었다.
국산 고등어와 노르웨이산 고등어의 공급이 지속해서 감소해 수급에 빨간불이 켜지면 밥상 물가는 더욱 오를 전망이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
