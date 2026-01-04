쿠팡에 밀리고 폐점에 울고…대형마트 판매, 13년 만 최대 하락
지난해 11월 대형마트 상품 판매가 13년여 만에 가장 큰 폭으로 곤두박질쳤다. 추석 기저효과와 더불어 쿠팡 등 이커머스의 시장 잠식, 홈플러스 발(發) 구조조정이 겹치면서 오프라인 유통 채널의 위기가 심화되고 있다.
4일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난해 11월 대형마트 소매판매액지수(계절조정지수·2020년=100)는 83.0으로 전월 대비 14.1% 급감했다.
이는 통계 작성이 시작된 2010년 이후, 대형마트 강제 휴무 등 영업 규제가 본격화됐던 2012년 3월(-18.9%) 이래 13년 8개월 만에 가장 큰 하락 폭이자 역대 세 번째로 낮은 수치다.
지수 자체로도 역대 11월 기준 최저치를 기록하며 2023년 11월 반등세(96.7)를 2년 만에 완전히 반납했다.
이번 판매 쇼크의 원인은 복합적이다. 우선 10월 추석 연휴 대규모 할인 행사로 매출이 급증했던 데 따른 기저효과가 작용했다.
하지만 전문가들은 더 근본적인 원인으로 소비 패턴의 구조적 변화를 꼽는다.
새벽 배송을 앞세운 쿠팡 등 온라인 쇼핑이 일상화되면서 오프라인 장보기 수요가 빠르게 이탈하고 있기 때문이다.
실제로 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액은 지난해 같은 기간보다 6.8% 증가한 24조1613억원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 특히 대형마트의 핵심 영역인 음·식료품 거래액이 10% 넘게 늘며 직접적인 타격을 입혔다.
여기에 경영난을 겪고 있는 홈플러스의 잇따른 점포 정리도 악재로 작용했다. 홈플러스는 지난해 말 가양점, 일산점 등 주요 5개 점포의 영업을 중단한 데 이어, 이달에도 계산점 등 5곳의 문을 닫을 예정이다. 매장 수 자체가 줄어들면서 전체 판매 규모가 축소되는 구조적 요인이 발생한 것이다.
중소기업중앙회의 ‘오프라인 대규모유통업체 입점 중소기업 거래 실태조사’에 따르면 대형마트 입점 중소기업의 37.5%가 매출 감소를 겪었으며, 7.8%는 점포 폐쇄로 직접적인 피해를 입었다고 호소했다.
권동훈 데이터처 서비스업동향과장은 “추석연휴 할인 행사의 영향으로 10월 매출이 큰 폭으로 증가했던 데 따른 기저효과와 온라인 장보기 등 소비 대상처 다양화, 대형마트 입점 수 감소 등과 같은 구조적 요인의 영향이 겹치며 11월 대형마트 판매가 전월 대비 크게 감소한 것으로 보인다”고 설명했다.
