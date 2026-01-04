트럼프 “베네수엘라, 정권이양 때까지 우리가 통치…마두로는 법의 심판”
트럼프 “베네수엘라 부통령, 우리가 원하는 것 기꺼이 하겠다고 해”
트럼프, 베네수엘라 석유 사업에 개입 의사도 밝혀
도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 니콜라스 마두로 대통령 생포 이후 베네수엘라에 대해 “우리는 안전하고 적절하며 신중한 정권 이양이 이루어질 때까지 이 나라를 통치할(run) 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고에서 열린 마두로 체포 관련 기자회견에서 이같이 말하며 “다른 누군가가 들어와 오랫동안 우리가 겪었던 것과 같은 상황이 재현되는 것을 원치 않기 때문”이라고 설명했다.
트럼프는 이어 “우리는 위대한 베네수엘라 국민을 위한 평화와 자유, 정의를 원한다”며 “우리는 수십 년간 베네수엘라 국민의 이익을 고려하지 않는 누군가가 베네수엘라를 장악할 위험을 감수할 수 없다”고 덧붙였다.
트럼프는 베네수엘라 과도 통치 방식과 관련해 기자회견에 배석한 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등을 거론하며 “내 뒤에 서 있는 사람들과 함께 우리가 통치할 것”이라고 했다. 이어 “우리는 군인을 포함해 환상적인 사람들이 있다”며“우리는 팀을 구성했다”고 덧붙였다.
트럼프는 또 델시 로드리게스 베네수엘라 부통령이 대통령직을 승계한 것으로 안다면서 그는 미국과 협조할 의사가 있음을 밝혔다고 전했다. 그는 “그녀는 막 취임했지만 알다시피 마두로가 지명한 인물”이라며 “그래서 마코(루비오 국무장관)가 직접 그 문제를 다루고 있다. 방금 그녀와 대화를 나눴는데 그녀는 기본적으로 베네수엘라를 위대하게 만들기 위해 우리가 필요하다고 생각하는 일을 기꺼이 하겠다고 했다”고 말했다.
트럼프는 서반구(Western Hemisphere)에서 미국의 통제력을 강화하겠다고 밝혔다. 그는 “미국은 외부 세력이 서반구에서 우리 국민을 약탈하고 우리를 반구 안으로 밀어 넣거나 밖으로 몰아내는 것을 절대 허용하지 않을 것”이라며 “우리의 새로운 국가안보전략(NSS) 아래에서 서반구에서 미국의 지배력은 다시는 의문시되지 않을 것”이라고 말했다. 중남미에서 영향력을 확대하는 중국을 겨냥한 발언으로도 해석된다.
트럼프는 특히 베네수엘라의 석유사업에도 미국이 직접 개입하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “우리는 세계 최대 규모의 미국 석유 기업들을 투입해 수십억 달러를 투자하고 심각하게 훼손된 석유 인프라를 복구하며 국가에 수익을 창출할 것”이라고 설명했다. 또 “베네수엘라는 일방적으로 미국의 석유와 자산, 설비를 압류하고 매각했으며 우리는 수십억 달러의 손실을 입었다”며 “이 일은 오래전에 일어났지만 그동안 어떤 대통령도 아무런 조치를 취하지 않았다”고 말했다. 베네수엘라의 석유산업 국유화 과정에서 미국 석유 기업들이 손실을 입었다는 점을 언급한 것으로 해석된다.
트럼프는 마두로 생포 작전과 관련해 “카라카스 중심부에 위치한 중무장 군사 요새를 상대로 한 이 작전은 불법 독재자 마두로를 법의 심판대에 세우기 위한 것”이라며 “이는 미국 역사상 가장 놀랍고 효과적이며 강력한 군사적 위력과 자신감을 보여준 사례 중 하나였다”고 말했다.
트럼프는 이어 “마두로와 그의 아내 실비아 플로레스는 함께 체포됐다”며 “두 사람은 미국 사법 당국의 심판을 받게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 이미 마두로 부부가 미국에 마약 밀반입을 이유로 이미 뉴욕 남부지방검찰청에 기소된 사실을 언급했다.
트럼프는 이번 작전에서 “단 한 명의 미군도 사망하지 않았고 단 한 점의 미군 장비도 손실되지 않았다”고 전했다. 그는 “그들(베네수엘라군)은 우리를 기다리고 있었다. 그들은 ‘준비 태세’에 있었다”면서 “그러나 그들은 완전히 압도당했고 매우 빠르게 무력화됐다”고 설명했다.
트럼프는 또 “필요하다면 우리는 두 번째이자 훨씬 더 대규모의 공격을 감행할 준비가 돼 있다”며 “ 첫 번째 공격이 정말 성공적이었기 때문에, 두 번째 공격은 필요하지 않을 가능성이 크다”고 덧붙였다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
