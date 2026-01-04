트럼프 “베네수엘라, 정권이양 때까지 우리가 통치…마두로는 법의 심판”

트럼프 “베네수엘라 부통령, 우리가 원하는 것 기꺼이 하겠다고 해”

트럼프, 베네수엘라 석유 사업에 개입 의사도 밝혀

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 플로리다주 마러라고에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 트루스소셜에 게시한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 사진. 트루스소셜

우리의 새로운 국가안보전략(NSS) 아래에서 서반구에서 미국의 지배력은 다시는 의문시되지 않을 것”이라고 말했다. 중남미에서 영향력을 확대하는 중국을 겨냥한 발언으로도 해석된다.

“이는 미국 역사상 가장 놀랍고 효과적이며 강력한 군사적 위력과 자신감을 보여준 사례 중 하나였다”고 말했다.

트럼프는 이어 “마두로와 그의 아내 실비아 플로레스는 함께 체포됐다”며 “두 사람은 미국 사법 당국의 심판을 받게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 이미 마두로 부부가 미국에 마약 밀반입을 이유로 이미 뉴욕 남부지방검찰청에 기소된 사실을 언급했다.