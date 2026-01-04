트럼프, 안대 가리고 헤드폰 쓴 마두로 생포 사진 게시

트럼프 “마두로 부부, 뉴욕 또는 마이애미에서 재판”

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 트루스소셜에 게시한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 사진. 트루스소셜

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 생포했다며 그의 사진을 올렸다.



트럼프가 이날 소셜미디어에 올린 사진을 보면 마두로는 회색 운동복 차림에 생수를 손에 들고 있다. 눈은 안대로 가렸고, 귀에도 대형 헤드폰을 착용하고 있는 모습이었다. 양손도 결박된 듯한 모습으로 미군 측의 통제를 받고 있는 사진이다. 마두로가 착용한 운동복 하의에는 스포츠 브랜드 나이키 로고가 적혀 있었다. 트럼프는 해당 사진에 “니콜라스 마두로가 이오지마함에 있다”고 적었다. 이오지마함은 미군의 강습상륙함이다.



트럼프는 이후 플로리다주 마러라고 사저에서 열린 기자회견에서 마두로 부부가 마약 테러리스트 혐의로 이미 지난 2020년 미국 검찰에 의해 기소된 점을 거론하며 미국 뉴욕으로 압송될 것이라고 밝혔다.



트럼프는 “불법 독재자 마두로는 기소장에 명시된 대로 미국으로 치명적이고 불법적인 마약을 대량으로 밀반입한 거대한 범죄 조직의 수장”이라며 “마두로와 그의 부인은 곧 미국 사법의 전력을 마주하게 될 것이며 미국 땅에서 재판을 받게 될 것”이라고 설명했다.



트럼프는 이들이 재판받는 곳이 “뉴욕 또는 마이애미가 될 것이라고 본다”며 “우리는 그들의 범죄에 대한 압도적인 증거를 법정에서 제시할 준비가 돼 있다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



