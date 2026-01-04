[속보]트럼프 “베네수엘라 안전한 정권 이양까지 우리가 통치”
“세계 최대 규모의 미국 석유 기업 투입, 석유 인프라 복구”
도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 니콜라스 마두로 대통령 생포 이후 베네수엘라에 대해 “우리는 안전하고 적절하며 신중한 정권 이양이 이루어질 때까지 이 나라를 통치할(run) 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고에서 열린 기자회견에서 이같이 말하며 “다른 누군가가 들어와 지난 오랫동안 우리가 겪었던 것과 같은 상황이 재현되는 것을 원치 않기 때문”이라고 설명했다.
트럼프는 이어 “우리는 위대한 베네수엘라 국민을 위한 평화, 자유, 정의를 원한다”며 “우리는 수십 년간 베네수엘라 국민의 이익을 고려하지 않는 누군가가 베네수엘라를 장악할 위험을 감수할 수 없다”고 덧붙였다.
트럼프는 특히 베네수엘라의 석유사업과 관련해 “우리는 세계 최대 규모의 미국 석유 기업들을 투입해 수십억 달러를 투자하고, 심각하게 훼손된 석유 인프라를 복구하며, 국가에 수익을 창출할 것”이라고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
