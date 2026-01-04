[속보]트럼프 “독재자 마두로 체포, 법의 심판대에 세우기 위한 작전”
도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 사실을 밝히며 “카라카스 중심부에 위치한 중무장 군사 요새를 상대로 한 이 작전은 불법 독재자 마두로를 법의 심판대에 세우기 위한 것”이었다고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고에서 열린 기자회견에서 이같이 말하며 “이는 미국 역사상 가장 놀랍고 효과적이며 강력한 군사적 위력과 자신감을 보여준 사례 중 하나였다”고 말했다. 트럼프는 이어 “마두로와 그의 아내 실비아 플로레스는함께 체포됐다”며 “두 사람은 미국 사법 당국의 심판을 받게 될 것”이라고 말했다.
트럼프는 이어 이번 작전에서 “단 한명의 미군도 사망하지 않았고, 단 한 점의 미군 장비도 손실되지 않았다”고 전했다.
트럼프는 앞서 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서 마두로가 현재 어디 있느냐는 질문에 “그들(마두로 대통령 부부)은 배에 있다. 뉴욕으로 향할 것”이라고 답했다. 뉴욕으로 압송하는 이유는 그가 마약 혐의로 뉴욕 소재 연방법원에 기소돼 있기 때문이다.
트럼프는 마두로를 태운 배가 ‘이오지마함(미국 해병대가 운용하는 강습상륙함)’이라고 전했다.
트럼프는 기자회견에 앞서 뉴욕타임스와의 통화에서는 의회의 동의를 구했는지 묻자 “그건 논의해보겠다”고 답했다. 그러면서 “훌륭한 계획과 위대한 군인들, 위대한 사람들이 함께 했다”며 “정말 훌륭한 작전이었다”고 말했다.
