‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티?

애플의 신제품 ‘아이폰17 프로맥스’ 오렌지 색상 제품을 손에 든 ‘영포티’ 모습을 형상화한 이미지. 온라인 커뮤니티 캡처

해외에서 확산 중인 '나이키는 아빠 신발'이라는 밈. 온라인 커뮤니티 캡처

흥미로운 점은 온라인에서 ‘영포티=과시형 패션’이라는 이미지가 강해질수록 현실 시장에서 반대 방향의 소비가 빠르게 늘고 있다는 사실이다. 큰 로고를 전면에 드러내는 대신 소재·패턴·실루엣·착용감에 집중한 ‘조용한 럭셔리’와 ‘로고리스’ 스타일이 4050세대를 중심으로 확산하고 있다.

레트로 패션이 유행을 타고 아베크롬비앤피치 브랜드 홀리스터를 소개하는 게시글이 인기를 얻고 있다. 인스타그램 갈무리