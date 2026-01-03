시사 전체기사

[속보] 트럼프 “마두로 부부 생포해 베네수엘라 밖으로 이송”

입력:2026-01-03 18:38
수정:2026-01-03 18:58
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포해 베네수엘라 밖으로 이송했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “미국은 베네수엘라와 그 지도자 니콜라스 마두로 대통령에 대한 대규모 공격을 성공적으로 수행했다”고 밝혔다.

이어 트럼프 대통령은 마두로 대통령에 대해 “아내와 함께 체포돼 그 나라(베네수엘라) 밖으로 날아갔다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이어 “이 작전은 미국 법 집행 기관과 협력하에 수행됐다”며 “오전 11시(미 동부시간·한국시간 4일 오전 1시) 마러라고(플로리다주의 트럼프 자택)에서 기자 회견이 열린다”고 전했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

