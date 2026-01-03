베네수엘라 “미국이 군사적 침략”…마두로, 국가비상사태 선포
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 3일(현지시간) 새벽 수도 카라카스를 비롯한 각 지역에서 폭발음이 발생한 것을 미국의 공격으로 규정하고 국가 비상사태를 선포했다.
BBC와 뉴욕타임스 등 외신은 이날 마두로 대통령이 국가 비상사태를 선포하고 자국의 석유와 자원을 탈취하려는 미국을 규탄했다고 보도했다. 베네수엘라 정부는 성명에서 “베네수엘라는 미국 정부가 자국 영토에 자행한 심각한 군사적 침략 행위를 국제 사회 앞에서 거부하고 규탄한다”고 밝혔다.
또 마두로 대통령이 적절한 시점과 상황에 국가 방위 계획을 시행하고 총동원령을 내렸다고 전했다. 베네수엘라 정부는 자국의 모든 사회‧정치 세력이 국가 방어를 위해 동원태세를 갖추고, 이러한 제국주의 공격을 규탄해야 한다고 강조했다.
베네수엘라 정부 성명에 따르면 이번 공격은 베네수엘라 수도 카라카스를 포함해 미란다‧아라과‧라과이라주에서 동시에 이뤄졌다. 로이터통신은 목격자들의 말을 종합해 이날 새벽 2시쯤 폭발과 연기 등이 관찰됐다고 보도했다. 군사 기지가 있는 베네수엘라 남부에선 정전이 일어나기도 했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 그간 여러 차례 베네수엘라에 대한 지상 작전을 공언했다. 미국 CBS는 정부 관계자를 인용해 “트럼프 대통령이 작전 며칠 전 지상 타격을 수행할 수 있도록 승인했다”고 보도했다. 해당 관계자들에 따르면 크리스마스에 공격을 검토했으나 당일 나이지리아 내 이슬람국가(IS)를 겨냥한 공습이 이뤄지면서 연기됐다.
김현길 기자 hgkim@kmib.co.kr
