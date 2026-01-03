정승제 왜 인터뷰 취소했나…현우진·조정식 문항거래 여파?
수학 일타강사 정승제가 또 인터뷰를 취소하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 정승제 측은 “개인 사유”라고 밝혔지만, 최근 스타강사 현우진·조정식 등이 청탁금지법 위반 등 혐의로 기소된 여파가 아니겠냐는 추측이 나온다.
3일 취재를 종합하면 티캐스트 E채널 ‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’ 제작진은 오는 6일로 예정됐던 정승제의 인터뷰를 취소한다고 전날 공지했다. 제작진 측은 “너른 양해 부탁드린다”고 했다.
이 예능은 정승제가 청춘들을 하숙집에 초대해 인생 고민을 들어주고 위로하는 과정을 담았다. 개그맨 정형돈, 그룹 ‘시크릿’ 출신 한선화도 함께하고 있다.
정승제가 인터뷰를 취소한 배경을 두고 업계에서는 스타강사 현우진·조정식 등 사교육업체 관계자와 전·현직 교사 등 40여 명이 청탁금지법 위반 등 혐의로 기소돼 부담을 느낀 것 아니냐는 말이 나온다. 특히 정승제는 조정식과 함께 채널A ‘성적을 부탁해 티처스’ 시즌1~2에 출연 중이다.
현우진과 조정식은 EBS 교재를 집필했거나 수능 모의고사 출제위원을 지낸 교사들로부터 문항을 받은 혐의를 받고 있다.
앞서 정승제는 지난해 6월 조정식의 문항 거래 의혹이 불거졌을 때도 인터뷰를 취소한 바 있다. 당시 정승제와 조정식 등이 참석할 예정이었으나 제작진만 인터뷰했다．
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
