이혜훈 후보자 이번엔 배우자 영종도 땅 투기 의혹
“인천공항 개항 전 매입해 3배 차익”
주진우 의원 “명백한 부동산 투기”
이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 배우자가 인천국제공항 개항 전 인근 토지를 매입해 막대한 차익을 남겼다는 의혹이 제기됐다.
주진우 국민의힘 의원은 3일 페이스북을 통해 이 후보자 배우자가 인천국제공항 개항 1년여 전인 2000년 1월 18일 인천 중구 영종도 일대 잡종지 6612㎡(약 2000평)를 매입했다고 밝혔다. 잡종지는 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 용도가 명확히 정해지지 않은 땅을 뜻한다. 주 의원은 해당 토지가 당시 공시지가로 13억8800만원에 달한다고 설명하고 토지 위치가 담긴 지도도 함께 공개했다.
주 의원은 이 후보자의 재산 신고 내역을 인용해 해당 토지가 2006년 12월 28일 한국토지공사와 인천도시개발공사에 수용됐고, 수용가는 39억2100만원이었다고 설명했다. 이와 관련해 주 의원은 “잡종지 매수 당시는 인천공항 개항을 1년 앞두고 있어 영종도와 인근 지역에 대규모 투기 바람이 일었던 시기”라며 “서울 사는 이혜훈 부부가 인천 잡종지 2000평을 매입할 이유가 없다”고 말했다. 이어 “딱 봐도 공항 개발로 인한 시세 차익을 노렸다. 명백한 부동산 투기”라며 “경제부처 장관에 부동산 투기꾼을 앉혀서 되겠는가?”라고 덧붙였다.
한편 국민의힘은 이날 박성훈 수석대변인 명의 논평에서 이 후보자의 갑질‧폭언 의혹과 관련한 공세를 이어갔다. 박 수석대변인은 “녹취록 속 이 후보자의 언행은 단순한 질책을 넘어 인격을 짓밟는 언어폭력의 극치”라며 “중요한 것은 이 모든 괴담의 단순한 일회성 실수가 아니라 권력으로 약자를 짓밟은 비뚤어진 특권 의식의 발로라는 점”이라고 지적했다. 또 “이 후보자는 지금이라도 청문회 준비를 멈추고 국민 앞에 사죄하고 정계를 떠나야 한다”고 비판했다.
김현길 기자 hgkim@kmib.co.kr
