첫 무슬림 뉴욕시장 맘다니 취임 직후 이스라엘과 갈등
전임 시장 이스라엘 관련 행정명령 무효화
이스라엘 “반유대주의 폭력 증가 우려”
무슬림으로는 처음으로 미국 뉴욕 시장이 된 조란 맘다니가 취임과 함께 전임 시장의 이스라엘 관련 행정명령을 폐지하며 이스라엘 정부와 갈등을 빚었다.
뉴욕타임스는 2일(현지시간) 맘다니가 에릭 애덤스 전 뉴욕 시장이 시행한 두 개의 행정명령을 취소한 것과 관련해 이스라엘 정부가 반발했다고 보도했다. 해당 행정명령은 뉴욕시 산하 기관이 이스라엘에 대한 보이콧에 나서는 것을 금지하고, 이스라엘의 단일민족 국가 정체성에 대한 비판을 반유대주의로 간주하도록 했다.
행정명령 취소와 관련해 이스라엘 외무부는 엑스(옛 트위터)에 “맘다니 시장이 첫날부터 본색을 드러냈다”며 “이러한 행동은 리더십이 아니고, 반유대주의 불길에 기름을 부은 것”이라고 비판했다. 뉴욕주재 이스라엘 총영사 오피르 아쿠니스도 “뉴욕시 유대인 공동체의 안전에 즉각적인 위협이고, 뉴욕에서 유대인에 대한 공격을 증가시킬 수 있다”고 반발했다.
맘다니는 이스라엘 정부의 반발과 관련해 직접적인 언급은 하지 않았지만 “뉴욕시는 뉴욕의 유대인을 보호하는 것에 초점을 맞추고 있다”며 “제 임기 중 증오·분열과 맞서 싸우는 데 끊임없이 노력할 것”이라고 말했다. 이어 “이는 반유대주의라는 재앙과 싸우는 것, 증오 범죄 예방에 자금을 지원하는 것, 이웃을 존중하는 것, 보편성을 중시하는 정치를 실천하는 것을 포함한다”고 덧붙였다.
맘다니는 선거 과정에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 가자지구에서 집단학살을 저지른 전쟁범죄자로 규정하고 그가 뉴욕을 방문할 경우 공항에서 즉각 체포하겠다고 밝혔다. 맘다니는 국제형사재판소(ICC)가 네타냐후 총리와 함께 체포영장을 발부한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대해서도 뉴욕 방문 시 체포하겠다는 입장을 나타냈다.
