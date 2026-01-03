연차 이틀이면 최장 9일 쉰다…2026년 황금연휴 줄줄이
2026년 새해가 시작되면서 달력을 살피며 올해 황금연휴를 찾는 이들이 늘고 있다. 연차 이틀을 사용하면 최장 9일까지 쉴 수 있는 설 명절 등 공휴일이 주중에 배치돼 휴가 활용도가 높아지는 연휴가 꽤 있어 관심이 커지고 있다.
3일 우주항공청의 ‘2026년도 월력요항’에 따르면 올해 관공서 공휴일은 총 70일이다. 일요일 52일과 국경일·명절·대체공휴일 등을 합치면 72일이지만, 삼일절(3월 1일)과 부처님오신날(5월 24일)이 일요일과 겹쳐 실제 공휴일 수는 70일로 집계됐다.
주 5일 근무제를 기준으로 하면 관공서 공휴일 70일에 토요일 52일을 더해 휴일은 122일이다. 그러나 현충일(6월 6일), 광복절(8월 15일), 추석 연휴 마지막 날(9월 26일), 개천절(10월 3일) 등 4일이 토요일과 겹쳐 실질 휴일 수는 118일로 지난해보다 하루 줄었다.
올해 가장 빠른 연휴는 설이다. 오는 2월 16일 월요일부터 18일 수요일까지다. 앞에 주말을 붙이면 총 5일간 쉴 수 있는데, 여기에 19~20일에 연차 휴가를 내면 14일부터 22일까지 9일 연휴가 가능하다는 계산이 나온다.
그다음은 삼일절이다. 올해 삼일절은 일요일로, 3월 2일이 대체공휴일로 지정될 전망이다.
5월에는 어린이날과 부처님 오신 날이 있다. 올해 5월 5일 어린이날은 화요일이어서 전날인 4일에 연차를 사용하면 주말을 포함해 나흘을 쉴 수 있다. 부처님 오신 날(5월 24일)은 일요일이다. 다음 날인 25일이 대체공휴일로 지정될 가능성이 크다. 6월 3일에는 제9회 지방선거가 예정돼 있다. 8월 광복절은 15일이 토요일로, 17일이 대체공휴일로 지정될 것으로 보인다.
추석 연휴는 9월 24일 목요일부터 27일 일요일까지다. 10월에는 개천절과 한글날이 이어진다. 개천절이 토요일인 만큼 5일이 대체 공휴일로 지정될 전망이다.
4월·7월·11월은 공휴일이 하루도 없다. 7월 17일 제헌절의 법정 공휴일 재지정과 12월 3일 ‘국민주권의 날’ 지정 여부는 확정되지 않았다.
