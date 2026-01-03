이재준 시장 “수원특례시 정책 기준, ‘시민 삶에 도움이 되는가?’”

2일 개그맨 서경석씨와의 대담을 방송하는 방식으로 진행된 온라인 시무식에서 “시민들의 목소리를 듣고, 시민과 함께 정책을 만들어 가겠다”면서 이같이 밝혔다.

이재준 경기도 수원특례시장이 "2026년 수원시 정책 기준은 '시민 삶에 도움이 되는가?'가 될 것"이라고 강조하고 나섰다.이 시장은이를 반영이라도 하듯 오후에는 지난해 새빛만남 시민 건의 사항 현장 두 곳에서 '새빛 현장시장실'을 열었다.첫 번째 현장인 노후화된 보일러를 교체한 세류2동 새터경로당에서 이 시장은 "보일러가 잘 작동되는지, 어르신들은 따뜻하게 지내시는지 확인하러 왔다"며 "전병옥 협의회장님이 경로당 노후 보일러 문제를 이야기해 주신 덕분에 모든 경로당의 10년 이상 된 보일러를 조사하고, 성능에 문제가 있는 보일러를 교체했다"고 말했다. 이어 "어르신들이 경로당에서 따뜻하고, 행복하게 지내시길 바란다"고 덧붙였다.새터경로당 보일러 교체는 지난해 11월 24일 열린 세류2동 새빛만남에서 전병옥 회장은 "새터경로당 보일러가 노후화돼 난방이 잘되지 않는다"며 "어르신들이 따뜻하게 겨울을 날 수 있도록, 교체해 주길 바란다"고 건의한 바 있다.이 시장은 이어 보행환경 개선 공사를 추진하는 곡반초등학교 앞 궁촌육교를 찾아서는 "학생들이 안전하게 육교를 다닐 수 있도록, 최대한 빨리 정비 공사를 완료하라"며 "시민 안전을 위해 좋은 제안을 해 주신 정승원 위원장님께 감사드린다"고 말했다.궁촌육교 보행환경 개선은 지난해 10월 27일 곡선동 새빛만남에서 정승원 곡반초등학교 운영위원장은 "학생과 시민들이 많이 이용하는 육교인데, 노후화로 인해 보행 환경이 열악하다"며 정비를 요청한 바 있다.수원시는 6월까지 울퉁불퉁한 육교 바닥면을 정비하고, 시설물 도색 작업을 할 예정이다.수원=강희청 기자