홍지민 “한국에 부르농빌 발레의 매력 알리고 싶어요”

3~4일 ‘2026 더 나잇 인 서울 발레 갈라’ 위해 덴마크 왕립발레단 동료들과 내한

덴마크 왕립발레단 솔리스트 홍지민은 “한국에 부르농빌 발레의 매력을 알리고 싶다”고 말했다. 이병주 기자

‘나폴리’ ‘라 실피드’등 부르농빌 대표작 갈라 공연



‘덴마크 발레의 아버지’ 오귀스트 부르농빌의 1828년 초상화. 위키피디아

발레리나 홍지민(가운데)과 함께 내한하는 덴마크 왕립발레단 동료들. (c)홍지민

빠른 발동작과 자연스러운 마임 및 연기 중시



부르농빌이 안무한 덴마크 왕립발레단의 ‘나폴리’. (c)Costin Radu

부르농빌이 안무한 덴마크 왕립발레단의 ‘라 실피드’. (c)Per Morten Abrahamsen

부상과 오랜 재활 끝에 2010년 캐나다 국립발레단 입단



홍지민이 출연한 덴마크 왕립발레단의 ‘신데렐라’. (c)Henrik Stenberg

“부르농빌의 춤 철학은 ‘무위자연’의 노장사상과 닮아”



발레리나 홍지민이 덴마크 왕립발레단 동요인 세바스찬 피코 헤인즈와 함께 ‘2026 더 나잇 인 서울 발레 갈라’에서 보여줄 ‘나폴리’ 파드되를 연습하고 있다. (c)홍지민