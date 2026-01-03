홍지민 “한국에 부르농빌 발레의 매력 알리고 싶어요”

덴마크 왕립발레단은 세계에서 가장 오랜 역사를 가진 발레단 가운데 하나다. 1748년 창단된 이 발레단이 세계 발레사에서 중요한 위상을 차지하는 것은 안무가 오귀스트 부르농빌(1805~1879) 덕분이다. ‘덴마크 발레의 아버지’ 부르농빌은 덴마크 왕립발레단에서 50편 넘는 작품을 안무했고, ‘라 실피드’(1836) ‘나폴리’(1842) ‘겐자노의 꽃 축제’(1858) 등 12편은 지금도 자주 공연된다. 19세기에 만들어진 발레 작품들이 대부분 변형돼 현대로 전해지는 것과 달리 부르농빌의 작품들은 원형을 거의 유지하고 있다.
발레리나 홍지민(38)은 덴마크 왕립발레단의 유일한 한국인 단원이다. 캐나다 국립발레단을 거쳐 2014년 아시아 무용수로는 두 번째로 덴마크 왕립발레단에 입단한 그는 2018년부터 솔리스트로 활동하고 있다. 3~4일 국립극장 해오름극장에서 열리는 ‘2026 더 나잇 인 서울 발레 갈라’를 위해 내한한 홍지민을 2일 만났다.
‘나폴리’ ‘라 실피드’등 부르농빌 대표작 갈라 공연
“부르농빌 메소드는 여러 나라에서 행해지는 발레 교육법이지만, 한국에는 제대로 알려지지 않았습니다. 특히 3년 전 제가 한국에서 마스터 클래스를 했는데, 유튜브로 부르농빌 작품을 잘못 익힌 학생을 보고 제대로 알릴 필요성을 느꼈습니다. 덴마크 왕립발레단의 유일한 한국인 단원으로서 사명이라고 생각합니다. 이번 공연 외에 9일 덴마크로 돌아가기 전까지 여러 대학과 예술고에서 부르농빌 메소드 클래스도 가질 예정입니다.”
국내에서 덴마크 왕립발레단의 인지도가 높지 않은 탓에 홍지민은 동료 단원들과 함께하는 갈라 공연을 추진했다. 이를 위해 그는 국립발레단 솔리스트 출신 이영도가 세운 발레 전문 기획사 이프로덕션의 문을 두드렸다. 이프로덕션이 2023년부터 국내외 무용수들과 함께하는 갈라 공연을 만들어 왔기 때문이다. 그리고 홍지민의 제안에서 출발한 갈라 공연은 덴마크 왕립발레단 단원 8명, 아메리칸발레시어터(ABT) 단원 5명과 견습단원 7명, 파리오페라발레의 프르미에 당쇠즈(퍼스트 솔로이스트) 강호현, 마린스키 발레단의 퍼스트 솔로이스트 전민철과 나가히사 메이가 출연하는 ‘2026 더 나잇 인 서울 발레 갈라’로 구체화됐다.
“이번 갈라 공연의 1부에 저와 동료 단원들이 출연하는데요. 덴마크 왕립발레단의 정체성을 보여주는 부르농빌 대표작 갈라로 구성했습니다. 발란신의 정석은 뉴욕시티발레이듯, 이번에 부르농빌의 정석을 보여드리고 싶어요.”
빠른 발동작과 자연스러운 마임 및 연기 중시
부르농빌은 프랑스 출신으로 스웨덴 왕립발레단과 덴마크 왕립발레단의 발레 마스터였던 앙투완 부르농빌의 아들이다. 어릴 때부터 발레와 음악에 탁월한 재능을 보인 그는 프랑스 파리 유학 이후 덴마크 왕립발레단 솔리스트가 됐다. 그리고 1830~1848년 안무가로 활동하며 덴마크 발레 스타일을 확립했다. 부르농빌 스타일은 빠른 발동작과 공기를 가르는 듯한 점프, 부드럽게 이어지는 포르드브라가 특징이다. 또한, 스토리를 중시하는 부르농빌은 자연스러운 마임과 함께 무용수의 진실한 연기를 강조했다.
“부르농빌에게 기쁨과 즐거움은 단순한 감정이 아니라 춤의 근본이었습니다. 그는 순수한 기쁨이 자연스러운 춤을 통해 드러날 때, 그것이 영혼을 울리고 예술을 고양하는 힘이 된다고 믿었거든요. 그래서 화려한 기교나 과장된 마임보다는 꾸밈없는 자연스러움을 가장 중요한 가치로 여겼습니다. 평소 화려한 러시아 발레 스타일에 익숙한 한국 관객에게 부르농빌 발레가 다소 심심하게 느껴질까봐 걱정입니다.”
참고로 부르농빌의 전막 발레 가운데 ‘라 실피드’(1836)는 1832년 파리에서 초연돼 유럽에 로맨틱 발레 열풍을 불러일으킨 ‘라 실피드’(아돌프 누리 대본, 장 마들렌 슈나이츠회퍼 작곡, 필리포 탈리오니 안무)와 음악과 안무가 다른 버전이다. 부르농빌이 누리의 대본만 가져와 헤르만 뢰벤스키올트의 음악으로 안무했다. 현재 파리오페라발레에서 공연하는 탈리오니 버전 ‘라 실피드’는 1860년대 이후 유럽에서 단절됐다가 1972년 복원된 것이다. 홍지민은 “덴마크 왕립발레단은 한 시즌에 대개 9편의 작품을 올린다. 고전과 드라마 발레 6편, 신고전주의와 컨템포러리 발레 3편 정도로 구성된다. 부르농빌의 작품은 매 시즌 1~2편을 공연한다”고 소개했다.
부상과 오랜 재활 끝에 2010년 캐나다 국립발레단 입단
초등학교 4학년 겨울방학부터 발레를 시작한 홍지민은 예원학교 3학년 때인 2002년 캐나다 국립발레학교로 유학을 떠났다. 하지만 졸업을 6개월 앞두고 발목 부상과 혈액순환 이상으로 휴학을 해야 했다. 1년간 한국에서 치료받은 후 복학해 졸업은 했지만, 그는 토슈즈를 벗고 2년 넘게 다시 재활에 매달려야 했다. 그는 “다들 내가 더 이상 발레를 못 할 거라고 생각했다. 당시 발레를 하지 못해 슬펐지만, 발레를 그만둔다는 생각을 하지는 않았다”고 되돌아봤다.
힘든 재활 치료 끝에 건강을 회복한 그에게 기회가 찾아왔다. 캐나다 국립발레학교 시절 그를 좋게 봤던 카렌 케인 캐나다 국립발레단장이 2010년 연수 단원 입단을 제안한 것이다. 당시 부상으로 빠진 연수 단원의 대타였지만, 그는 기량을 인정받으며 2개월 만에 정단원이 됐다. 또래보다 5년이나 늦었지만, 발레리나로서 다시 정상 궤도로 돌아온 것이다. 그런 그에게 2014년 새로운 문이 열렸다. 덴마크 왕립발레단의 첫 외국인 수석무용수인 핀란드 출신 발레리나 소렐라 잉글런드가 그에게 이적을 제안한 것이다. 캐나다 국립발레학교 객원교사로 종종 왔던 잉글런드는 그가 재활 치료로 힘들 때 연락하며 위로하곤 했었다.
“캐나다 국립발레단을 그만두는 것이 아쉬웠지만 새로운 도전을 하고 싶었어요. 물론 덴마크 왕립발레단 입단 초기에는 적응에 어려움을 겪기도 했습니다. 다인종‧다문화의 캐나다 국립발레단과 달리 덴마크 왕립발레단에서 저는 입단 당시 유일한 아시아 무용수였어요. 인종차별을 겪으며 외로움도 많이 느꼈죠. 게다가 입단 이듬해 운동 기구에 머리를 맞아 뇌진탕에 걸리는가 하면 탈장 수술을 받는 등 다시 건강 문제로 반 년 정도 치료와 휴식을 해야 했습니다.”
“부르농빌의 춤 철학은 ‘무위자연’의 노장사상과 닮아”
또다시 시련이 찾아왔지만, 그는 삶에 대한 긍정적인 태도를 버리지 않았다. 고통이 그를 단단하게 만드는 자양분이 된다는 것을 알기 때문이었다. 마음을 비우고 건강 회복에 집중한 그는 다시 무대로 돌아왔고, 2017년 리암 스칼렛 안무 신작 ‘스페이드의 여왕’에 주역으로 캐스팅됐다. 당시 군무였지만 스칼렛은 그의 표현력을 높이 샀다. 이듬해 그는 정년(40세)이 보장되는 종신 단원이 되는 한편 솔리스트로 승급했다. 이후 그는 성당에서 만난 남편과 결혼해 딸을 낳는 등 발레와 가정 모두 성실하게 꾸려가고 있다.
“제가 부르농빌 발레에 끌리는 이유는 단순히 덴마크왕립발레단 단원이어서만이 아닙니다. 춤에 대한 부르농빌의 철학이 제게 순수성, 나다움, 자유 그리고 조화에 대해 생각하게 하기 때문입니다. 제가 몇 년 전부터 예원학교 시절 은사인 국어 선생님, 유럽에서 활동하는 동창들과 함께 인문학 공부를 하고 있는데, 노장사상에 많이 끌렸어요. 인간의 의식적인 꾸밈을 부정하고 자연스러운 흐름에 따르는 삶을 뜻하는 노장사상의 ‘무위자연’이 바로 부르농빌의 춤과 맞닿아 있더라고요. 제가 나이를 먹으면서 더더욱 삶과 춤에서 기쁨을 느끼게 된 것도 부르농빌의 철학에 공감하기 때문인 것 같아요. 한국 관객도 부르농빌 발레의 매력을 느끼길 바랍니다.”
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
