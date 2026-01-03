시사 전체기사

李대통령, 中언론에 “하나의 중국 존중 입장 변함 없어”

입력:2026-01-03 00:05
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 중국 국빈 방문에 앞서 중국 국영방송인 CCTV와 인터뷰 하고 있다. CCTV 캡처

이재명 대통령이 중국 국빈 방문에 앞서 국영 중국중앙방송(CCTV)과의 인터뷰에서 중국과 대만 간 갈등 문제와 관련해 “대만 문제에 있어 ‘하나의 중국’을 존중한다는 입장은 변함이 없다”고 밝혔다.

이 대통령은 2일 공개된 인터뷰에서 “저 역시도 하나의 중국을 존중한다”면서 “한국과 중국의 기본적 관계는 수교할 당시에 정해둔 아주 원론적이고 기본적인 입장이 있는데, 한국 정부는 그 입장에서 벗어나지 않고 있다”고 강조했다.

이재명 대통령이 중국 국빈 방문에 앞서 중국 국영방송인 CCTV와 인터뷰 하고 있다. CCTV 캡처

이어 “한국은 중국의 국익을, 중국은 한국의 국익을 존중하고 이해하기 위해 노력해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 또 한·미, 한·중 관계에 대해서도 “미국과는 군사동맹 관계이므로 안보 측면에서의 협력은 피할 수 없다”면서 “(그러나) 대한민국과 중국과의 관계가 대립적으로 가거나 충돌하는 것은 한국의 국익에 도움이 되지 않는다”고 말했다.

이어 “(한국과 중국이) 최대한 서로의 이익이 되는 것을 치열하게 찾아가야 한다”면서 “더 많이 대화하고, 더 많은 협력 관계를 발굴해야 한다”고 말했다.

이재명 대통령이 중국 국빈 방문에 앞서 중국 국영방송인 CCTV와 인터뷰 하고 있다. CCTV 캡처

이 대통령은 지난 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 가진 시 주석과의 첫 정상회담과 관련해 “시 주석을 직접 만나 받은 느낌은 든든한 이웃이었다”며 “시 주석이 의외로 농담도 잘하고, 반 장난을 했는데도 호쾌하게 받아주셔서 한국민이 시진핑 주석의 인품에 대해 상당히 좋은 관계를 갖게 됐다”고 말했다.

이 대통령은 “그것이 한·중 관계의 미래”며 “이번 방중과 시 주석 방한을 계기로 한·중 관계가 새로운 단계로 확실하게 도약하게 될 것”이라고 전망했다. 그러면서 한·중 정상이 매년 한 차례 이상 회동하기를 희망한다는 뜻도 피력했다.

양국 간 경제협력에 대해서는 “시 주석의 뛰어난 지도력 덕분에 중국이 엄청난 경제 성장과 발전을 이뤄냈다”며 “기술과 자본 측면에서 중국이 한국을 따라잡거나 앞서고 있는 영역이 많아 이제는 한·중 간 경제 관계도 수평적인 협업 관계를 이룰 분야가 많다”고 전했다. 이어 “서로에게 도움 되는 협력적 경제 관계를 만들어내는 것이 가장 중요한 과제”라고 말했다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘최초의 백악관 인플루언서’…30세의 마고 마틴, 트럼프 SNS 핵심 전력 부상
제주공항서 진에어 전력장치 과열…122명 대피
2호선 당산역 인근서 흉기 들고 배회한 30대 긴급체포
실체 없는 ‘AI 프로그램’으로 1200억원 사기…경영진 3명 징역 12년 확정
독도 일몰 사진 올리고 ‘일출’ 사진?…경찰청 “혼선 사과”
한은총재 “1400원대 후반 환율, 펀더멘털과 괴리 커”
김정은 부부, 금수산태양궁전 참배…주애 첫 동반
유튜브도 여대야소… 구독자 1위 정청래,당대표 당선에 한몫
국민일보 신문구독