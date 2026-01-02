시사 전체기사

[속보] 李대통령 “대만 문제서 ‘하나의 중국’ 존중 변함 없어”

입력:2026-01-02 22:52
수정:2026-01-02 23:10
이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 중국 관영 매체와의 인터뷰에서 “하나의 중국을 존중한다”고 밝혔다.

이 대통령은 방중을 앞두고 2일 오후 방송된 중국중앙TV와의 인터뷰에서 이같이 말했다.

이어 “동북아시아 대만 양안 문제를 포함한 주변 문제에서 평화와 안정이 중요하다고 명확히 말씀드린다”며 “한·중 기본 관계는 당시 수교할 때 정해둔 아주 원론적이고 기본적인 입장이 있다. 대한민국 정부는 그 입장에서 벗어나지 않고 있다고 명확히 말할 수 있다”고 했다.

또 “한·중 관계에 있어서 한국은 중국의 국익을, 중국은 한국의 국익을 서로 존중하고 입장을 이해하려고 노력해야 한다”며 “우리는 당연히 중국의 큰 현안인 대만 문제에서 하나의 중국을 존중한다는 입장에 변함없다”고 강조했다.

시진핑 중국 국가주석에 대해선 “매우 뛰어난, 시야 넓은 지도자라고 생각한다”며 “중국 경제발전, 기술발전을 잘 이뤄냈고 복잡한 국제정세에서 안정되게 중국을 이끌었다”고 평가했다.

집무실을 다시 청와대로 옮긴 이후 외신 중 가장 먼저 중국 언론과 인터뷰를 가진 배경에 대해 “그만큼 중국과의 관계를 중시한다는 점을 말씀드리고 싶다”고 했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

