트럼프 “이란 시위대 살해하면 구출”…이란 “美 이익 파괴”

도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 이란에서 확산하는 반정부 시위와 관련해 미국이 개입할 수 있다고 경고했다.

이란에서는 현재 화폐가치 폭락과 고물가 등 경제난에 항의하는 시위가 거세게 확산하고 있다.