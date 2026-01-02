‘정의선 의지’ 현대차 울산 신공장, 올해 본격 가동…GV90 양산
현대자동차가 한국에 29년 만에 세운 신공장인 울산 전기차 전용공장이 올해 양산을 시작한다. 첫 생산 차종은 제네시스 GV90이 유력하다. 정의선 현대차그룹 회장이 추진하는 국내 투자 확대 전략의 결과물이다.
2일 업계에 따르면 울산 전기차 전용공장이 올해 본격 가동에 들어간다. 1996년 아산공장 이후 29년 만에 들어서는 국내 신공장이다. 54만8000㎡(약 16만6000평) 부지에서 연간 전기차 약 20만대를 생산할 수 있는 규모다.
싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)에서 실증 개발한 제조 혁신 플랫폼을 적용한 미래형 공장이다. 인공지능(AI) 기반 지능형 제어 시스템, 탄소중립·RE100(재생에너지 사용 100%) 달성을 위한 친환경 저탄소 공법, 안전하고 효율적 작업이 가능한 인간 친화적 설비 등을 갖췄다. 부품 물류 자동화 등 스마트 물류 시스템을 구축하고 생산 차종 다양화 및 글로벌 시장 변화에 대응할 수 있는 유연 생산 시스템을 도입했다. 제품 생산성과 품질 향상을 위한 조립 설비 자동화를 추진할 예정이다. 현대차 관계자는 “울산 전기차 전용공장은 현대차 전동화 전략의 핵심 축”이라며 “국내에서 축적한 기술력과 제조 역량을 바탕으로 글로벌 전기차 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
울산 전기차 전용공장은 정 회장이 취임 이후 지속적으로 강조한 ‘국내 투자 확대’ 기조의 결실로 평가된다. 정 회장은 미래차 패러다임 전환기에 글로벌 생산기지와 함께 국내 핵심 거점에 대한 선제적 투자가 필요하다는 점을 여러 차례 강조해 왔다.
현대차는 울산공장을 중심으로 전기차 전용 생산라인을 단계적으로 확충할 계획이다. 협력사와의 동반 성장을 통해 지역 산업 생태계 강화에도 나선다. 이는 생산 설비 확장을 넘어 고용 창출과 지역 경제 활성화로 이어질 것으로 기대된다.
