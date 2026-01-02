날도 추운데…대구 북구 일부 40여분간 정전
대구 북구 일부 지역에서 2일 정전이 발생해 주민들이 불편을 겪었다.
대구시와 북구 등에 따르면 이날 오후 6시34분쯤 대구 북구 침산동과 고성동 일부 지역에서 정전이 발생해 40여분 만에 복구됐다.
이날 정전은 침산·고성동 일대 아파트와 상가 등에서 발생했다. 신호등 일부도 전기가 끊겨 작동이 멈췄고 이에 경찰이 수신호로 교통을 통제했다. 정전 당시 북구에 정전 피해를 알리는 상인, 주민 등의 신고가 20여건 접수됐다.
한국전력 측은 정전 발생 신고 접수 후 긴급 복구에 나서 40여분 뒤인 오후 7시17분쯤 복구작업을 완료했다. 한전은 야외에 있는 개폐기(전력 차단 시설)에서 고장이 나 정전이 발생한 것으로 파악하도 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사