법원, 윤석열 추가 구속 결정…최대 6개월 구속 연장
법원이 2일 윤석열 전 대통령에 대한 추가 구속영장을 발부했다. 이로써 오는 18일 만료를 앞두고 있던 윤 전 대통령의 구속기간은 최대 6개월 연장이 가능해졌다.
서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽)는 이날 일반이적 등 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령에 대해 ‘증거를 인멸할 염려가 있다’며 추가 구속영장을 발부했다.
윤 전 대통령에 대한 구속영장 발부는 이번이 세번째다. 윤 전 대통령은 지난 1월 26일 내란 우두머리 혐의로 구속 기소된 뒤 지난해 3월 법원의 구속 취소 결정으로 풀려났다. 이후 특수공무집행방해 혐의 등으로 구속영장이 발부되며 재구속됐다.
윤 전 대통령의 구속 만료가 다가오자 특검은 윤 전 대통령 등을 일반 이적 혐의로 재판에 넘기며 법원에 추가 구속을 요청했다. 형사소송법상 1심의 구속기간은 최대 6개월이지만 법원은 다른 혐의로 추가 기소된 피고인에 대해 심문을 거쳐 추가로 구속영장을 발부할 수 있다. 지난달 23일 열린 구속심문 기일에서 특검 측은 범죄 중대성과 증거인멸·도주 우려를 강조하며 추가 구속 필요성을 강조했다. 윤 전 대통령 측은 법리적으로 일반이적죄가 성립하지 않는다며 맞섰다.
재판부는 윤 전 대통령과 같이 재판에 넘겨진 김용현 전 장관과 여인형 전 사령관에 대해서도 심문을 진행한 뒤 지난달 24일 증거 인멸의 우려가 있다며 추가 구속 영장을 발부했다.
윤 전 대통령은 오는 16일 체포방해 혐의 재판의 선고도 앞두고 있다. 특검 측은 지난달 26일 열린 결심공판에서 윤 전 대통령에 대해 징역 10년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 내란 우두머리 혐의 재판 역시 오는 9일 변론이 마무리 된 뒤 다음 달 선고 결과가 나올 것으로 전만된다.
윤 전 대통령 측은 법원의 결정에 반발했다. 윤 전 대통령의 변호인단은 입장문을 통해 “이번 영장은 구속을 전제로 사유를 사후적으로 자동 완성한 ‘자판기 영장’”이라며 “법원이 스스로 사법의 엄정함과 독립을 훼손했다”고 비판했다.
