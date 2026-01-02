포천시 ‘2025년 10대 뉴스’ 공개…생활 체감 성과 집중
경기 포천시는 시민 설문을 통해 광역철도 착공과 민생경제 지원 등을 담은 ‘2025년 포천시 10대 뉴스’를 발표했다.
포천시는 한 해 동안 추진한 주요 시정 성과를 시민과 공유하고 향후 시정 방향의 기틀을 마련하기 위해 포천시민과 시민기자, 포천PD, 출입언론인을 대상으로 설문조사를 실시해 시민이 직접 뽑은 10대 뉴스를 선정했다고 2일 밝혔다.
이번 선정 결과는 교통, 경제, 교육·돌봄, 문화관광, 안전 등 시민 일상과 밀접한 정책 성과가 고르게 반영된 것이 특징이다.
가장 높은 선택을 받은 뉴스는 ‘포천-옥정 광역철도 포천 전 구간 착공’으로, 수도권 접근성 개선과 정주 여건 향상, 지역 균형발전의 기반을 마련했다는 점에서 시민들의 기대가 집중됐다.
이와 함께 쌈지(자투리) 주차장과 공영주차장 조성은 생활권 중심의 주차 환경을 개선한 성과로, 학생전용 포춘버스·포우리버스·에듀택시 운영은 통학과 교육활동 이동 편의를 높인 정책으로 평가받으며 10대 뉴스에 포함됐다.
민생경제 분야에서는 포천사랑상품권 인센티브 확대가 상위권에 오르며 지역 내 소비 촉진과 소상공인 지원 정책에 대한 시민 체감도가 확인됐다. 또한 경기국방벤처센터 유치는 국방·첨단산업 중심의 산업 다변화와 기업 지원 기반 확충, 일자리 창출에 대한 기대를 반영한 성과로 선정됐다.
문화관광 분야에서는 가든페스타를 포함한 6개 축제를 하나로 묶은 ‘포천형 통합 축제’가 시민 참여 확대와 체류형 관광 활성화, 지역경제 연계 측면에서 긍정적인 평가를 받았다.
교육·돌봄 분야에서는 복합문화공간 두런두런과 보천애봄365(24시간 공공돌봄) 개소, EBS 자기주도학습센터 5개소 운영이 선정되며 돌봄 공백 해소와 교육격차 완화를 위한 정책 성과가 시민들에게 의미 있는 변화로 인식된 것으로 나타났다.
안전과 생활 기반 분야에서는 이동면 노곡리 오폭 사고와 내촌면 수해 지역의 특별재난지역 선포가 포함돼 재난 대응의 중요성이 반영됐으며, 노후상수도 정비사업 등 6개 사업의 국도비 확보는 생활 인프라 확충 성과로 평가받았다.
시 관계자는 “이번 10대 뉴스는 시민이 직접 선택한 결과로 시정이 시민 생활에 어떤 변화를 만들어 왔는지를 보여준다”며 “2026년에도 광역교통망 확충과 민생경제 지원, 교육·돌봄 기반 강화, 생활 인프라 개선과 재난 대응 역량 강화를 균형 있게 추진해 시민이 체감하는 성과를 이어가겠다”고 말했다.
